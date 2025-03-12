2025台東森活市集登場　低碳消費換金幣

▲2025台東森活市集將登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由林業及自然保育署台東分署與台東縣政府攜手舉辦的「織一片生態綠網—2025台東森活市集」，將於15日上午9點至下午4點，在台東森林公園熱鬧登場。今年市集集結105個特色攤位，邀請民眾品嚐美食、體驗慢森活，還能透過低碳消費獲取台東金幣，一同推動綠色永續生活。

今年TTPush特別推出「低碳消費三重回饋」，鼓勵民眾以行動支持永續理念。現場消費累積點數，即可兌換台東金幣，每張集章卡限兌換一次。此外，在TTPush特約商店單筆消費滿500枚金幣，即可獲得500枚金幣回饋，還有「10分愛台東」活動加碼提供小禮品，讓參與者滿載而歸。現場也設有「你我的健康，齊步走」、「地球的健康，我來挺」、「土壤的健康，我守護」等趣味互動體驗，透過寓教於樂的方式，讓民眾在參與市集的同時，學習綠色生活方式，感受永續發展的重要性。

活動現場特設「TCar行動智能車」，協助偏鄉特色商店透過預購與現場販售模式，提高品牌曝光與銷售量，讓台東在地好物能更貼近消費者，拓展市場商機。TTPush智慧科技也將融入市集活動，透過數位推播減少紙張使用，每年推播1,550則訊息，累積超過兩億人次點閱，有效減少7,800顆樹木砍伐，展現低碳永續的可能性，讓綠色消費不只是概念，而是實踐在日常生活中的行動。

歡迎民眾攜家帶眷，一起來場低碳綠色之旅，體驗森活樂趣。更多活動詳情請關注「踢一下，台東金幣掉出來」臉書粉絲專頁，活動資訊以主辦單位公告為準，不另行通知。