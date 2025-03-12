串聯跨海文化情誼　南島舟船5月航抵台東

▲南島舟船將在5月航抵台東。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推動原住民族海洋文化發展，台東縣政府12日於原住民文化創意產業聚落舉辦「部落事務分區諮詢會議暨南島舟船國際交流活動」說明會，向部落族人介紹即將於5月初舉行的國際交流活動，並邀請族人踴躍參與。此外，現場亦頒發劉裕義、張也海·夏曼等15位海洋文化學習中心推動委員聘書，以肯定其在文化傳承上的貢獻。

台東縣長饒慶鈴在說明會中表示，這場活動不僅是一場文化交流，更是台東與南島文化圈的重要連結，透過舟船航行，串聯台東與南島地區的歷史淵源與文化情誼。縣府長期投入原住民族海洋文化傳承工作，去年與莿桐部落簽訂「合作備忘錄」，並成立海洋文化學習中心推動委員會，結合部落族人與專業學者，共同推動文化研究與教育計畫。此外，自去年起，縣府開始召集Fudafudakan船團成員，於杉原灣海岸打造原住民族海洋學習基地，提供學習與實踐海洋文化的場域，未來也將推廣至其他沿海部落，建立更廣泛的學習網絡。

台東縣政府表示，今年5月，來自帛琉的南島舟船將航行至台東，並舉行隆重的海上迎接儀式，邀請各部落族人共同參與，見證這場文化盛會。屆時，來自不同國家的航海民族也將齊聚台東，進行南島族群間的文化交流，深化傳統造舟與航海技藝的共享。

為讓參與者深入體驗台東原住民族的文化特色，台東縣政府原住民族行政處規劃一系列部落巡禮與海陸體驗活動，包括海洋生態導覽、傳統手工藝工作坊、部落風味餐品味等，讓民眾在探索美景的同時，也能親身感受原住民族的傳統智慧與生活方式。此外，活動期間將舉辦文化分享會，邀請部落長老與文化傳承者講述部落歷史、海洋文化，以及造舟與航海技藝，讓參與者更深入理解南島文化的精神與價值。

原民處表示，透過南島舟船國際交流活動，期望向世界展現台東原住民族文化的獨特性，並提供部落與國際接軌的平台，進一步促進文化交流與觀光發展。縣府也期待透過此次會議凝聚部落共識，共同迎接這場盛大的文化盛會。誠摯邀請對海洋文化有興趣的民眾，屆時一同參與，見證南島文化的交流與傳承。