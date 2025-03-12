防制交通事故！　台東警方強化執法提升用路安全

▲台東警方強化執法提升用路安全。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為降低交通事故發生率、提升道路安全，台東縣警察局統計發現，今年1至2月縣內已發生8件A1類交通事故，導致8人死亡，較去年同期的5件5人增加3件3人。為強化交通安全管理，警方於3月3日至3月9日展開「防制交通事故大執法」，針對易肇事地點、特定時段及主要違規因素加強取締，希望有效減少交通事故發生。

此次執法範圍涵蓋行人違規、無號誌路口未依規定停讓、酒後駕駛、無照駕駛、轉彎未依規定及未繫安全帶等違規行為。根據警方統計，7天內共取締1122件違規，其中未依規定繫安全帶的案件最多，達476件，顯示部分駕駛仍未養成良好的行車習慣。

台東縣警察局交通隊長吳昇忠表示，此次執法的目標是導正駕駛與行人的用路行為，減少違規導致的事故風險。他強調，無照駕駛、酒後駕駛、不依規定停讓及轉彎未依規定等行為，不僅危及自身安全，也會對其他用路人帶來嚴重威脅。此外，安全帶是行車時的重要防護措施，確實繫上安全帶能有效降低事故傷亡風險。

根據執法成效統計，本次執法期間A1類交通事故（死亡事故）為0件0人，A2類交通事故（受傷事故）則發生62件62人，相較去年同期A1類事故減少1件1人，A2類事故減少8件28人，顯示執法已發揮一定成效。

警方呼籲，遵守交通規則是確保道路安全的基本原則，未來將持續針對事故熱點及轄區特性規劃執法勤務，並透過多元宣導方式提升民眾交通安全意識，讓每位用路人都能平安返家。