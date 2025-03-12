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基隆醫療與交通雙軌並進　王正旭積極爭取中央支援

▲立法委員王正旭。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲立法委員王正旭。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

立法委員王正旭醫師今（12日）在媒體研討會後，向基隆市民報告過去一年多在立法院的相關工作。他特別關注基隆的醫療狀況及地方建設進度。王正旭表示，過去40年他一直在基層醫療單位服務，致力於推廣癌症篩檢與健康檢查。他指出，基隆的醫療服務相較於雙北市仍有不足，因此他在本會期邀請社會福利及衛生環境委員會到基隆考察，爭取更多醫療資源。

王正旭分享了自己在基隆長庚醫院治療癌症病患的經驗，強調大部分癌症若能早期發現，都能有效控制甚至治癒。他提到，推動癌症篩檢與健康檢查的目的是幫助民眾建立定期檢查、早期發現、早期治療的習慣，從而維護國人健康。從去年至今，他持續在衛環委員會中為基層醫療發聲，呼籲在野黨立法委員慎重考慮凍結業務費及刪減預算的比例，避免影響基礎醫療業務的運作。

最後，王正旭表示，本會期將邀請衛環委員會到基隆考察，爭取更多醫療資源，具體時間確定後會立即向市民報告。此外，3月24日14時，交通部高速公路局將在永安里民活動中心召開「國道一號五堵交流道至汐止交流道路段拓寬工程」公聽會，他也將出席，為基隆市民發聲，致力改善基隆的交通環境。

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