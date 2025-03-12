怕債主查封！弟寫假協議屋一半送給姊　「這細節」凸槌被識破

▲偽造父親見證協議書，基隆姊弟為保房產觸法，分判有期徒刑。（圖／示意照與本案無關／取自免費圖庫Pexels）

記者郭世賢／基隆報導

邱姓男子於2022年繼承父親遺留的房產，因為怕被債主發現向法院聲請支付命令，甚至要求查封其繼承的房產，竟和姊姊聯手偽造借款協議書，將房子一半的所有權分給邱姊。法官審理後發現，該協議書的見證人是當時已故的邱父，且文書是在邱父去世後才簽署的，因此認定兩人觸犯偽造文書罪，分別判處邱男有期徒刑4月、邱姊有期徒刑2月，均得易科罰金。

檢警查出，邱男在2001年對外欠債，2022年繼承了父親的房產，債主於是向法院聲請支付命令，由於邱男無力償還債務，法院決定查封其房產。為避免房產被查封，邱男與姊姊偽造一份協議書，內容聲稱邱男曾向姊姊借款115萬元，若未還款，則需將繼承的房產分一半給邱姊。協議書的見證人填寫為已故的邱父及邱母，並將日期回溯至2002年3月8日，偽造成邱父曾見證該協議。

法院審理過程中，邱姊辯稱父親留下了兩筆房產，分別給兩個弟弟，自己則分得現金。她表示，其中一名弟弟在2002年3月間曾向她借款115萬元，並留有借據。當時父親曾表示，如果弟弟未能還錢，房產處置時她可以分得一半，借據上也有相關記載。後來弟弟重新抄寫了一份協議書，即本案爭議的文書，而原本的借據已遺失。邱姊強調，這只是家庭內部事務，並無偽造文書的意圖。

邱男則辯稱，由於先前的協議書已模糊不清且毀損，因此他重新抄寫了一份，並由母親再次見證。他聲稱自己只是重製證據，並無偽造意圖。

法官調查發現，邱男在2022年間透過友人偽造這份協議書，並使用父親遺留的印章蓋在文書上，且將日期更改為2002年3月28日。此外，協議書上的房產建號與查封後更動的建號相同，顯然是事後撰寫的。法官認定，姊弟倆利用這份偽造文書作為證據，已觸犯偽造文書罪。

法官在量刑時考量到，此案由邱男主導，因此判處其有期徒刑4月，得易科罰金12萬元；而邱姊涉案情節較輕，且無前科紀錄，故判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，緩刑2年。