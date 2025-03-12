「九份老街下坡轉彎」一幕　狂吸117萬人：客車界大佬級別

網搜小組／劉維榛報導

九份老街每到假日總是湧入人潮、各國觀光客，但也因為位在山上，時常出現塞車亂象。有網友拍下965號公車要行駛下山「髮夾彎的畫面」，短短8天就狂吸破百萬人次點閱，「能在這種景點開大巴都是狠人」、「九份的公車司機各個都是拓海」。

▲九份老街。（圖／記者李毓康攝）



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時常分享各種大眾運輸工具影片的YouTube頻道「大眾運輸辦公室」，最近一部「超小轉彎半徑，沒抓好就掰了」影片爆紅，上傳短短8天就狂吸117萬人次點閱，可見一台965號公車要下山，而拍攝者就站在九份老街入口處前方的基山觀海亭，直擊運將示範高超技術行駛髮夾彎。