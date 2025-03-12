「九份老街下坡轉彎」一幕　狂吸117萬人：客車界大佬級別

網搜小組／劉維榛報導
九份老街每到假日總是湧入人潮、各國觀光客，但也因為位在山上，時常出現塞車亂象。有網友拍下965號公車要行駛下山「髮夾彎的畫面」，短短8天就狂吸破百萬人次點閱，「能在這種景點開大巴都是狠人」、「九份的公車司機各個都是拓海」。
▲九份老街。（圖／記者李毓康攝）
時常分享各種大眾運輸工具影片的YouTube頻道「大眾運輸辦公室」，最近一部「超小轉彎半徑，沒抓好就掰了」影片爆紅，上傳短短8天就狂吸117萬人次點閱，可見一台965號公車要下山，而拍攝者就站在九份老街入口處前方的基山觀海亭，直擊運將示範高超技術行駛髮夾彎。
畫面可見，對向車道不斷有車輛開上來，公車司機小心翼翼緩速下坡，直到其他車輛定格不動後，全神貫注查看後照鏡與左右兩側，以及靠著老練經驗，完美過彎成功。 網友也紛紛留言驚呼，「能在這種景點開大巴都是狠人」、「台灣好行這條路線的司機真的都是傳奇車手」、「九份日常！965的司機技術超強」、「能跑這條路線的司機，肯定是客車界的大佬級別」、「跑水金九的基隆客運的司機都是大神」、「九份的公車司機是台版喪彪，技術很猛」、「我在上面停車過，真是惡夢，路邊的指揮人員瘋狂大吼大叫，讓我精神緊繃」、 也有乘客分享，「九份司機超強，高中在那邊讀書常常搭公車、校車，他們都能用很快的速度穩穩開過又窄小又彎曲的道路，我每次都在擔心會不會翻車或是擦撞到其他車子、山壁，最後平安無事畢業了，謝謝你各位拓海先生」、「九份坐過幾次公車，阿你們會車不用減速欸...還是順順過了，真的太強」。
畫面可見，對向車道不斷有車輛開上來，公車司機小心翼翼緩速下坡，直到其他車輛定格不動後，全神貫注查看後照鏡與左右兩側，以及靠著老練經驗，完美過彎成功。
網友也紛紛留言驚呼，「能在這種景點開大巴都是狠人」、「台灣好行這條路線的司機真的都是傳奇車手」、「九份日常！965的司機技術超強」、「能跑這條路線的司機，肯定是客車界的大佬級別」、「跑水金九的基隆客運的司機都是大神」、「九份的公車司機是台版喪彪，技術很猛」、「我在上面停車過，真是惡夢，路邊的指揮人員瘋狂大吼大叫，讓我精神緊繃」、
也有乘客分享，「九份司機超強，高中在那邊讀書常常搭公車、校車，他們都能用很快的速度穩穩開過又窄小又彎曲的道路，我每次都在擔心會不會翻車或是擦撞到其他車子、山壁，最後平安無事畢業了，謝謝你各位拓海先生」、「九份坐過幾次公車，阿你們會車不用減速欸...還是順順過了，真的太強」。
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