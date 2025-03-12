奧萬大翻車1死20傷！來令片17萬公里沒換　車主、司機判10月

▲2023年南投奧萬大遊覽車翻覆1死20傷，案件進入二審，陳姓車主、林姓司機維持10月徒刑。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

2020年南投奧萬大發生遊覽車翻覆車禍，釀1人死亡、20人輕重傷，遊覽車車主陳男、駕駛林男被依過失致死起訴，2023年被各判處有期徒刑10月，案件經上訴台中高分院後，今上訴駁回，維持原判，仍可上訴，全案尚未確定。

2020年11月30日，一輛遊覽車從高雄出發，載著由忘憂草旅行社舉辦、高統遊覽車公司合作的奧萬大一日遊團客，全車總計21人，其中包括司機1名、領隊1名、旅客19名，不料車輛行經奧萬大聯外道路指標1.5公里處彎道失控翻覆，導致57歲黃姓乘客身亡，釀成1死20傷。

一審判決指出，遊覽車車主陳男未注意保養更換煞車油及煞車來令片，已經超過10萬公里沒換煞車油；煞車來令片更是已經17萬公里沒換，增加事故車輛安全性不足風險，駕駛林男下坡路段未適時以低速檔位行駛及適當使用煞車系統，導致車輛煞車系統失靈後擦撞邊坡翻覆，釀成車禍事故，事故迄今2年多多次調解，仍與2名傷者因賠償金額無共識，未能達成和解或賠償損害及取得諒解，南投地方法院依過失致死罪，判陳男、林男各有期徒刑10月。

案件上訴進入二審，台中高分院審酌，被告陳男、林男均坦承犯行，考量犯案後態度尚可等情事，原審並無不妥，上訴駁回。