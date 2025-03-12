阿公摩鐵激戰人妻！傳訊「讓妳在床上叫」　孫見鹹濕對話傻眼

▲屏東一名阿公偷吃人妻，正宮憤而對小三提告。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）



記者吳佩蓁／屏東報導

屏東一名阿公阿德（化名）2年前與人妻小玲（化名）發生婚外情，雙方多次上摩鐵激戰，還互傳「很想聽你的叫床」、「聽了更高潮」、「頂上去」等鹹濕對話調情。阿德妻子發現後，身心受大嚴重打擊，憤而對小玲提告。屏東地院審理後，判決小玲應賠償正宮40萬元。

阿德妻子主張，她與阿德結婚46年，辛苦扶養2名子女成年，怎料阿德卻與住處大樓管理員小玲發生不倫戀，並於2023年9月起4度抓包2人上摩鐵偷情，還透過LINE互傳鹹濕對話，小玲甚至裸露身體與阿德進行視訊調情，令她身心嚴重受創，並因此與阿德離婚，憤而對小玲提告求償40萬元。

對此，小玲矢口否認與阿德偷情，辯稱2023年9月19日當天她是遭阿德性侵，過程中還被阿德拍下裸照，並以此威脅她全裸視訊，若不從，將對她及其家人不利。至於10月間3次被拍到與阿德出入汽車旅館，小玲則辯稱，當時她進入車庫後便隨即離開，並未與阿德發生性關係。

阿德出庭證稱，2023年9月至10月間他與小玲上摩鐵開房共6次，其中2天是小玲生理期，但2人仍然有發生性行為，「我在月曆都有做記號」，後來因為他換手機，沒有把舊手機的照片清除乾淨，孫子打開其舊手機時赫然發現這段不倫戀。

此外，小玲丈夫2023年9月發現她與阿德外遇，還互傳鹹濕對話，包括「我很想聽，聽了更高潮」、「我一定讓你叫我名字，讓妳在床上叫，想要你爽啊」、「一直逼問，不講就頂上去，你這樣對嗎」、「很想聽你的叫床，讓你在床上叫，又翹起來了」，氣得與小玲離婚，並對阿德提告，屏東地院判阿德應判賠40萬。

法官勘驗阿德與小玲LINE對話紀錄，發現小玲曾傳訊給阿德「要叫我親愛的，可以嗎」、「沒高潮叫不出的」、「頂上去」等煽情、鹹濕對話，足認2人曾發生性行為等親密行為，判決小玲應賠償阿德妻子40萬元，全案仍可上訴。