7個部會預算刪成負數　民進黨：難道要公務員貼錢？

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

總預算案延燒多時，立法院今（12日）下午將進行總預算、財劃法覆議案表決，對此，民進黨表示，立法院三讀送出的總預算案中，竟有多達七個部會單位「預算刪減數超過預算數」。超扯！藍白刪過頭，刪除數超過預算數，難道要公務員貼錢？重新審議是唯一解救的方法。也要嚴正敬告藍白立委諸公，回頭是岸。

立法院昨（11）日審查本年度中央政府總預算案覆議案，今日下午則將進行表決。民進黨指出，立法院三讀送出的總預算案中，竟有多達七個部會單位「預算刪減數超過預算數」。若佔國會多數的在野黨堅持不問是非地以人數輾壓，如此「刪過頭」的荒謬景象，即將成定局。未來公務員是要「貼錢上班」還是如何？綜觀歷史，無人能知。

民進黨舉例，外交部編列1億1,127萬元媒體及政策宣導預算，遭藍白刪過頭2,953萬元；監察院編列1億1,231萬元一般行政、派員出國、國家人權業務預算，遭藍白刪過頭2,596萬元；行政院本部編列1,873萬元媒體及政策宣導預算，遭藍白刪過頭796萬；司法院編列1,293萬元派員出國、交通運輸設備預算，遭藍白刪過頭391萬元。

民進黨續指，內政部國土管理署1億2,400萬元白匏湖社會住宅興建預算，遭藍白刪過頭300萬元；農業部編列117萬元特別費，遭藍白刪過頭117萬元；中選會編列71萬元特別費，遭藍白刪過頭35萬元。

民進黨表示，，過去不管是國民黨或民進黨的行政院長，都從未遇過這樣史無前例的刪減法，如今只有通過覆議、重新審議是唯一解救的方法。也要嚴正敬告藍白立委諸公，回頭是岸。請拿出作為立委的骨氣，同意覆議、重審預算，這一次好好對得起自己的職責，做一次對的選擇。