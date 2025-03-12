台南學校齊心打造英語口說新風貌！　讓孩子敢開口、能開口、樂於開口

▲台南市教育局推動全市「英語日活動」、「全年級全班性英語競賽」、「課餘時間10分鐘說英語」等活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升學生英語口說能力，並將英語學習融入日常生活，台南市教育局推動全市「英語日活動」、「全年級全班性英語競賽」、「課餘時間10分鐘說英語」等活動，全市273所市立高中、國中、國小各展其才，透過活潑多元的方式，鼓勵學生開口說英語，在生活中累積語言實力，建立自信與表達能力。

市長黃偉哲表示，語言學習最重要的是實際運用，而非僅僅停留在紙筆測驗。市府積極營造沉浸式英語學習環境，讓孩子敢開口、能開口、樂於開口。英語是通往世界的鑰匙，學習英語的目標不是讓孩子背單字、考高分，而是能自信地運用，未來能與世界溝通，面對國際環境時也能夠從容應對。

教育局長鄭新輝表示，教育局致力推動雙語及英語教育，核心目標是讓學生能夠在日常生活中自然地運用英語。語言學習的關鍵在於環境，因此教育局積極推動各類英語活動，鼓勵學校以遊戲、情境對話、生活應用等方式強化學生英語口說能力。另外，除透過專業輔導團隊協助各校發展適合校本特色的英語學習模式外，教育局更積極建立英語教育標竿，評選推動學生英語口說績優學校，讓優質的作法能夠擴展至全市，帶動更多學校打造沉浸式英語學習環境。

忠孝國中將全校英語日擴大為英語週，透過教師社群發想各種創意又生活化的英語活動，包括邀請空中英語教室到校巡演、配合節慶辦理英語感恩節卡片書、辦理校慶園遊會闖關活動設置英文攤位、辦理酷英VOKI小精靈投稿活動、運用wordwall平台結合課室英語內容學生闖關、辦理生活化英語點餐活動等，精彩有趣，也獲得校內廣大迴響。

位處偏鄉的將軍國中辦理全校性英語歌唱比賽，同時結合生生用平板政策，運用Cool English「酷英卡拉ok特區自主學習英語歌」，全校學生參與熱烈。校長謝元入表示，讓國中學生開口說英語要有動機，因此透過學生喜愛的歌唱比賽來吸引學生開口說英語，由學生擔任主持人，學生都玩得不亦樂乎，也得到寓教於樂的效果。

新南國小推動課餘時間10分鐘說英語，巧妙運用榮譽制度，發行「Sin-Nan Dollars」，讓學生在每週一開張的Bilingual Shop中，以英語表達來兌換獎勵品，師生熱烈參與，使英語學習成為一種校園日常。六年級莊晴瑄同學表示，最期待的就是學校的英語活動，不僅能玩闖關遊戲，還能提升英語能力。五年級張芯瑜同學也分享，非常期待每週一的Bilingual Shop活動，因為可以練習用英語購物，一開始會很緊張，但現在已經能夠流暢地說英語了。