超扯！蝦皮貨車「完封車道」卸貨　台南警：違規停車將舉發

▲1部蝦皮貨車，疑11日晚上8時44分許，停在台南市東區怡東路接東寧路口道路上卸貨，網友嘆稱：「超誇張的蝦皮下貨」，引起友熱議。（圖／翻攝自臉書台南府城大小事，下同）

記者林東良／台南報導

有網友在網路社群PO出照片，畫面中是1部蝦皮貨車，疑11日晚上8時44分許，停在台南市東區怡東路接東寧路口道路上卸貨，網友嘆稱：「超誇張的蝦皮下貨」，引起友熱議，市警一分局指出，警方未接獲報案，將依違規停車依法舉發，並加強取締。

網友指出：「誇張的蝦皮下貨，在怡東路接東寧路～還不是一趟；三、四趟！這裡的車其實速度不慢，真心擔心下貨的司機！」。此文引起網友熱議，有網友中肯地表示：「蝦皮的貨運很硬，真的很難賺，而且非常的辛苦，貨量之大，不是司機很難想像，但你怎麼沒靠右邊停啊，就停在馬路上，你懂不懂這是不對的，看你在送貨賺辛苦錢，我就不檢舉你了，希望你不可以再一次路上停車下貨，很容易車禍的」。

市警一分局指出，本案車輛違規停車卸貨情形，違反道路交通管理處罰條例第56條，經一分局調閱相關事證後，已製單舉發違規在案，一分局將持續針對類此態樣加強違規取締，以維交通秩序及民眾通行權益。

第一分局呼籲，民眾如有發現違規停車情形，可立即撥打110報案，一分局獲報將立即派員到場取締。

蝦皮對此回應：蝦皮購物包裹配送業務皆委託台灣各大專業物流公司承攬，並持續要求各廠商恪遵交通法規執行業務。若收到違規事件投訴亦會通報該物流公司要求改正，司機多次違規或是重大違規將依規定處理，限縮其業務執行。