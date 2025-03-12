台南小客車深夜停滯路口行跡可疑　手電筒一照刀械毒品都有

▲台南市警二分局警網於11日深夜在中西區成功路與公園路口，攔查41歲何姓男子駕駛的小客車，查獲車內有手銬、開山刀，辣椒槍及甩棍各1，並起獲3包毒咖啡包。（圖／翻攝自臉書台南府城大小事，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警二分局警網於11日深夜在中西區成功路與公園路口，見1部自小客車停滯路口未前進行跡可疑，警方攔查後發現該車由41歲何姓男子駕駛，手電筒一照看到車內有手銬、開山刀，辣椒槍及甩棍各1，並起獲3包毒咖啡包，全案依毒品、公共危險、社會秩序維護法偵辦。

市警二分局民權所警網由副所長江昀龍、警員盧永耀、吳達義、郭冠巖、鄭翔升、郭均棠等人，於3月11日深夜11時40分許，在中西區成功路與公園路口見自小客車停滯於路口未前進，經查41歲何姓男子在車內放有手銬1付、開山刀1支，辣椒槍1把及甩棍1支，經詢何嫌並無正當理由攜帶、持有上述具傷害力及查禁器械，當場告知何嫌違反社會秩序維護法。

警方於現場盤查身分時，因何嫌之國民影像檔無法明確辨識，即帶同何嫌前往二分局偵查隊按捺指紋確認身份，另於12日凌晨1時4分許盤查過程，在何嫌之自小客車內中央扶手處發現咖啡包3包，經偵查隊針對咖啡包進行初驗，呈現二級毒品安非他命，三級毒品愷他命陽性反應，當場告知何嫌涉嫌違反毒品危害防制條例及三項權利後予以逮捕。

初步檢驗何嫌尿液，呈二級毒品安非他命、三級毒品愷他命陽性反應，全案依違反毒品危害防制條例、公共危險（毒駕）及社會秩序維護法等由偵查隊偵辦。