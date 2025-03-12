東森E幣x「全家」Fa點互換開跑　跨業合作E幣輕鬆變現金

▲東森購物攜手全家便利商店，推出「東森E幣 x 全家Fa點互換」超值活動。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

消費點數變現金，購物優惠再升級！東森購物攜手全家便利商店，推出「東森E幣 x 全家Fa點互換」超值活動，讓會員手中的點數能夠靈活運用，無論是在東森購物買家電、美妝、保健品，還是在全家便利商店購物、喝咖啡，都能享受更划算的消費模式。同時，東森購物與「全家」再推另一波超值好康，只要在活動期間內選擇「全家」取件，還有機會獲得免費零食與東森幣回饋，讓消費者買得開心、拿得更超值！



這次的東森E幣 x 全家Fa點互換活動 即日起開跑，不論你是東森會員還是「全家」會員，都有好康！東森會員可使用 20枚東森E幣兌換6,600點「全家」Fa點，反之，擁有「全家」Fa點的消費者也能夠以6,000點「全家」Fa點兌換22枚東森E幣，兌換後即可在各自的通路使用，讓點數價值最大化。不論是在東森購物選購精選商品，或是在全家便利商店兌換日常用品、熱騰騰的Let’s Café，都能以更優惠的方式享受消費樂趣。

但提醒消費者，點數互換後需要在 30天內「歸戶」，也就是將換到的點數正式存入自己的帳戶中，才能夠使用。例如，若兌換到「全家」Fa點，需在「全家」會員APP 內輸入點數序號，成功歸戶後即可使用；若是兌換到東森E幣，則需在東森購物APP 內輸入兌換序號，東森E幣才能正式存入帳戶並折抵消費。

除了點數互換的優惠，東森購物與全家便利商店也同步推出另一項驚喜活動，3月7日起至 4月14日，凡消費者於東森購物網站或APP單筆消費滿1元，就近選擇「全家」店舖取貨，線上登記即可獲贈卡迪那德州薯條香辣口味，並再加碼贈送東森幣100枚，活動限量 4,000份，每位會員限得一份，送完為止。消費者在輕鬆購物的同時，還能獲得額外回饋。

東森購物表示，近年來點數經濟發展迅速，許多消費者都開始累積並活用點數折抵消費，而東森E幣主打「一枚E幣等同一元」，自推出以來也深受會員喜愛。無論在線上購物或實體店鋪皆可直接折抵，使用上相當直覺便利。這次與「全家」的合作，讓東森E幣與「全家」Fa點能夠互換，不僅讓E幣的使用創造更高的靈活度與價值，也進一步拓展東森購物與異業品牌的合作模式，未來東森購物將持續優化會員回饋機制，提供消費者更豐富的點數經濟體驗。

此次活動數量有限，點數兌換與取件贈禮皆 每人限領一次，換完即止。想要讓手中的點數發揮最大價值，或是領取限量好禮的消費者，可立即前往 東森購物APP或「全家」APP 參加活動，把握這波點數換換樂的超值機會！