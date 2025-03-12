藍委問美要求國防預算10%　卓揆直言不可能：就像九二共識也無法答應

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（12日）率行政團隊赴立法院，針對財劃法覆議案進行報告並備質詢。藍委傅崐萁質詢時直言，川普大帝要求國防預算佔GDP10%，按今年來看也就是2兆6千億，政府可以公開拒絕？卓榮泰回應，中華民國目前的階段絕對沒有能力編列2兆6千億國防經費，「就像中國要求我們承認九二共識，我也無法答應。」傅崐萁則不滿表示，不要扯到這個啦。

對於傅崐萁對財劃法質疑，卓榮泰回應，如何強化國防、走出國家外交也有充裕財源，政府財政有足夠彈性時，加上委員剛剛所說，會是一個對國家更好藍圖，修法上，財政部要跟地方做很多溝通，主計長也跟財委會召委多次聯繫。

傅崐萁則指出，在野黨已經等待多時，而不是不溝通，行政院一直沒有提出版本，權力使人腐化，不要忘了初心，大家多做一些良善溝通，院長有提到希望國防預算提升、保衛國家，剩餘款項可以讓地方自治落實，請教一下，台積電變美積電、矽盾已經破裂，請問有爭取到台美聯防協議還是關稅豁免？

卓榮泰解釋，101年地方財政短絀598億、前年地方剩餘648億，地方財政再好轉，財劃法思維跟過去不同，自己承認也願意給地方更多自主財源，這是中央政府該思考的，要談論出合理財劃法，才是好方向。國際談判非一朝一夕，台積電到各國設廠也非一天兩天，必須長時間規劃、取得土地，如果違反國家安全不會核准，國家安全不只台積電。

傅崐萁也追問，如果未來核准台積電赴美投資、上下游產業都帶走，這不是幾兆的問題，而是大量高階人才流失、大量失業潮跟對台灣產業衝擊，這對台灣國安得到什麼？站在人民立場上，75年來打造的護國神山，千萬不要讓孫運璿在天上流淚，把台灣家底割讓掉，台美FTA、關稅豁免、台美共同防衛協議，如果做不到不要核准台積電出走。卓榮泰僅回應，政府不會把台積電割讓出去。

對於國防預算，傅崐萁也提到，川普大帝要求國防預算佔GDP10%，按今年來看也就是2兆6千億，請問政府如何應對？你可以公開拒絕？不要掩耳盜鈴，把頭藏在土裡。

卓榮泰回應，川普不只對台灣，對很多國家也有這樣的要求，中華民國目前的階段絕對沒有能力編列2兆6千億國防經費，會衡量財政能力跟國軍裝備。現在沒有能力編列，有能力、有需要再來考量，依照現在預算規模那是不可能的，就像中國要求我們承認九二共識，我也無法答應。

對於卓揆回應，傅崐萁不滿表示，不要扯到這個啦，今天是台美問題、務實回答，不要用意識形態打斷本席。如果美國要求青年服兩年兵役？卓則強調，沒有這個討論、沒有這個議題、沒有這個要求，中華民國役男的役期多長是國家的決定，沒有應誰的要求。