路透：台積電向輝達、超微提議「合資經營」英特爾晶圓代工

▲知情人士透露，台積電將負責營運英特爾的晶圓代工部門。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

外媒獨家消息指出，台積電（TSMC）已向輝達（Nvidia）、超微（AMD）和博通（Broadcom）等晶片設計公司提案，邀請他們入股一家合資企業，來經營英特爾（Intel） 的晶圓代工部門。

根據《路透社》獨家消息指出，有4名知情人士透露，台積電將負責營運英特爾的代工部門，該部門旨在替客戶量身製造晶片，而台積電的持股比例不會超過50%。其中一位消息來源和另一位獨立消息來源表示，高通（Qualcomm）也收到了台積電的提議。

目前這些談判處於初步階段，據消息人士透露，這是在美國總統川普（Donald Trump）要求全球領先的晶片代工廠台積電協助扭轉美國這個陷入困境的工業巨頭的命運之後發生的。

台積電最多持股 50% 的計畫細節，以及其向潛在合作夥伴伸出的橄欖枝，都是首次被報導。根據知情人士的說法，任何最終的交易——其價值尚不明確——都需要獲得川普政府的批准，因為政府不希望英特爾或其代工部門完全由外資擁有。

英特爾、台積電、輝達、超微和高通均未對此事發表評論。白宮和博通則未對評論請求做出回應。

三位消息人士提到，川普渴望重振英特爾的運勢，因為他正努力提升美國先進製造業。

消息人士表示，台積電在3日與川普共同宣布計劃向美國追加投資1000億美元，並在未來幾年內在那裡建造五座額外的晶片廠之前，就已向潛在支持者提出了這項合資企業的提案。

消息人士指出，關於英特爾晶圓代工部門合資企業的談判仍在繼續，台積電希望擁有一個以上的晶片設計商作為合作夥伴。