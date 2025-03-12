看不到美國經濟衰退！　川普：股市本來就有起伏

▲川普上任後大打關稅戰，引發經濟專家擔憂。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普上任後大打關稅戰，引發經濟專家擔憂，此舉恐讓美國陷入經濟衰退。川普11日表示，市場本來就有起伏，他不認為美國會陷入衰退，「我認為這個國家即將迎來繁榮。」

根據Bloomberg報導，美國市場擔憂川普（Donald Trump）反覆的關稅政策，可能會讓美國進入因經濟衰退而引發的劇烈拋售，川普11日在白宮受訪時回應，「我完全不這麼看。我認為這個國家即將迎來繁榮，市場本來就會上上下下，但你知道嗎？我們必須重建這個國家。」

"I think this country’s going to boom.”



President Donald Trump downplayed a sharp market selloff spurred by worries that his tariff agenda will drag the world’s largest economy into a downturn https://t.co/XGqf3m59su pic.twitter.com/9GMyUssAPc — Bloomberg Politics (@bpolitics) March 11, 2025

川普發表這番言論之際，市場已連續三週劇烈波動。美股11日因為川普再次對美國最大貿易夥伴加拿大發出新的關稅威脅而下跌，且受此影響，標普500指數（S&P 500 Index）一度從二月高點下跌超過10%，隨後買盤進場才減緩跌勢。

川普後來暗示，他將放寬先前宣布的對加拿大鋼鐵與鋁材的50%關稅，這有助於進一步縮小跌幅，但標普500當天仍收跌。

近幾週的市場劇烈下跌，與川普及政府官員的警告有關，他們表示，美國經濟可能會面臨一段艱難時期，因為政府正在利用關稅來調整貿易平衡，同時大幅削減聯邦政府的支出與人力。川普週日接受《福斯新聞》（Fox News）訪問時，曾拒絕排除經濟衰退的可能性。

川普長期以來將股市視為對其經濟政策的肯定，但他近期開始淡化市場波動的重要性。當被問及市場震盪是否讓他擔憂時，川普表示，「不，我完全不擔心。我認為有些人會趁機買進股票和債券，做出很棒的交易。我認為我們的經濟會是真正的經濟，而不是虛假的經濟。」