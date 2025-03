看不到美國經濟衰退！　川普：股市本來就有起伏

▲川普上任後大打關稅戰,引發經濟專家擔憂。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普上任後大打關稅戰,引發經濟專家擔憂,此舉恐讓美國陷入經濟衰退。川普11日表示,市場本來就有起伏,他不認為美國會陷入衰退,「我認為這個國家即將迎來繁榮。」

根據Bloomberg報導,美國市場擔憂川普(Donald Trump)反覆的關稅政策,可能會讓美國進入因經濟衰退而引發的劇烈拋售,川普11日在白宮受訪時回應,「我完全不這麼看。我認為這個國家即將迎來繁榮,市場本來就會上上下下,但你知道嗎?我們必須重建這個國家。」

"I think this country’s going to boom.”



