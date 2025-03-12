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買Model S「力挺馬斯克」　川普：針對特斯拉的暴力是恐怖主義

▲▼美國總統川普11日在馬斯克陪同下，買了一輛特斯拉Model S，展現對於盟友的支持。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普在馬斯克陪同下，買了一輛特斯拉Model S。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普11日表示，針對特斯拉與其經銷商的暴力行為是「國內恐怖主義」（domestic terrorism），甚至宣稱這些嫌犯將會「經歷地獄」。他也在馬斯克的陪同下，為員工買了一輛特斯拉Model S，展現對於盟友的支持。

川普與馬斯克現身白宮，在鏡頭前展示自己剛買下的亮紅色特斯拉Model S，該車款起價約為8萬美元（約新台幣263萬元）。總統坐在駕駛座上坦言，自己不再被允許開車，但會把這輛特斯拉留在白宮，給員工使用，還說不想從馬斯克那裡獲得折扣。

川普談到近期針對特斯拉的示威時，形容這是國內恐怖主義，「他們正在傷害一間偉大的美國企業。讓我告訴你，如果你對特斯拉這麼做，對任何一間公司這麼做，我們會抓住你，然後你們會經歷地獄的。」

▲▼美國總統川普11日在馬斯克陪同下，買了一輛特斯拉Model S，展現對於盟友的支持。（圖／達志影像／美聯社）

白宮發言人費爾茲（Harrison Fields）也表示，「激進左翼份子針對特斯拉，持續進行令人髮指的暴力行為，無異於國內恐怖主義。」

馬斯克是全球最有錢的人，正在領導川普政府的「政府效率部」（DOGE），大規模削減聯邦政府勞動力，並且取消資助全球人道主義的計畫與合約。對此，社運人士近期舉行「打倒特斯拉」（Tesla Takedown）示威表達不滿。

上周，大約350名示威份子，在俄勒岡州波特蘭的特斯拉經銷商外面示威。今年3月初，紐約市一間特斯拉經銷商外的抗議，也導致9人被捕。另有報導指出，特斯拉的汽車與展廳屢傳破壞事件，目前正在調查中。

「打倒特斯拉」的主辦單位說，「針對公共財產的和平示威不是國內恐怖主義。他們正在試圖嚇唬我們，而我們不會讓他們得逞」，呼籲更多人加入抗議行列。

▲▼美國總統川普11日在馬斯克陪同下，買了一輛特斯拉Model S，展現對於盟友的支持。（圖／達志影像／美聯社）

法律專家表示，川普可能指示司法部，根據恐怖主義法規，起訴對特斯拉進行破壞行為的人士，不過尚不清楚這些指控在法庭上是否成立。另一方面，被告也很可能主張，針對汽車經銷商的破壞行為，並不符合聯邦政府的恐怖主義定義，也就是威嚇或脅迫政府或平民，以達到政治或社會目的之暴力行為。

自從去年12月17日達到1.5兆美元的歷史新高以來，特斯拉市值迄今已經減少一半以上，抹去了川普勝選之後的大部分漲幅。股價下跌原因包括，電動車銷量與利潤下跌、對於馬斯克政治活動的反對、投資人擔心政治讓這位億萬富翁不再專心經營事業等。

不過，馬斯克11日表示，特斯拉未來2年將把美國產量翻倍。他也透露，只要自己還有用處，就會繼續待在華府，同時擔任特斯拉的執行長。

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