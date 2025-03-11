「武統不需理由」網紅亞亞遭約談辯：言論自由　移民署說話了



▲陸籍配偶劉振亞在抖音平台高達44.9萬人追蹤，卻因宣傳統戰影片遭移民署約談。（圖說下同／翻攝網路）

記者張君豪／台北報導

大陸抖音社群帳號「亞亞在台灣」公然拍攝影片鼓吹大陸武統台灣言論，涉違反「兩岸人民關係條例」及相關辦法規定，移民署日前「亞亞」劉女到案陳述意見，實際訪談約2小時，過程均依法辦理並作成紀錄。

據了解，劉女經營的「亞亞在台灣」帳號在YouTube平台上不到百人追蹤，但在陸版抖音平台上卻有高達44.9萬名粉絲追蹤，內容多是亞亞和其女兒壹壹拍攝宣揚祖國武力強大及台灣人不用抵抗，欣然接受回歸祖國懷抱的統戰影片。

移民署日前約談劉女後，劉女日前製作一部「被人舉報、台灣移民署約我面談」影片，指控移民署人員「侵害她言論自由」，對此，移民署11日下午發布聲明駁斥，強調台灣政府尊重言論自由，但籲請民眾遵守台灣相關法律，肇因劉女發布「大陸武力統一台灣，已經不需要其他理由」及「遲遲不武統」等言論已經造成民眾恐慌、甚至影響社會安定。





台灣包含「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」、「入出國移民法」均規範外籍人士及陸籍人士來台須符合相關法規，最重要的是不能「危害社會安定」及「危害國家安全」事實上陸配劉女的言論如果觸法、違反兩岸關係條例或法規，並不能概然以言論自由做為藉口。

有網友甚至留言吐槽劉女「如果這是你認為的言論自由，你可以接受台灣人到大陸留言質疑政府施政或貪官汙吏嗎？」甚至有網友認為，劉女只是利用台灣言論自由環境散播小粉紅統戰言論。移民署藉此案例：呼籲特定人士切勿為提高網路流量牟利而發表不當言論，可能觸犯相關法令，也浪費社會、行政資源；署方譴責任何傷害台灣民主的行為。

北市2線3警官洩密遭偵訊 讀不起大學從警...抄52海洛因磚成英雄

快訊／新任偵查隊長捲王大陸案外案 北市刑大火速開鍘拔官懲處