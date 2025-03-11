已婚小三偷吃不留證據！正宮讚「真強」　網酸：離婚了沒

▲正宮表示，老公的小三真的很強很有經驗。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一名人妻表示，老公跟一名也有家室的國小同學小三有染，而對方老公是不知情，小三非常有經驗，讓她讚嘆對方真強。一票人卻酸，「所以離婚了沒」、「妳也只能酸言酸語」。

原PO在Dcard以「我是正宮，我真的學不到那個小三的精髓」為題發文，表示5年前她跟老公的國小同學們出遊，小三拍團體照無意牽老公手，「我當下是直接變臉，後面嚴重的警告我老公，不準跟這女生太深入，之後陸續從這些國小同學們聊天下知道，這位小三，已婚，有一小孩，她老公因為職業問題常不在家，最近她老公退休了。」

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原PO說，今年2月，她發現老公手機有跟小三的對話，老公傳「老婆」、「想妳」、「愛妳」，小三傳個人自拍照，一臉生病模樣。她用老公手機打給小三3方對質，對方秒接。老公道歉稱，他只是打嘴跑。原PO指出，「不管你們有沒有打炮，我都已經受了傷，你受得了我酸言酸語再說。」

原PO表示，小三真的很強，沒回應老公叫她老婆的部分，也都用「語音通話」不留證據，「如果我對這個男的沒興趣，我連嘴炮我都不會鳥你，第二個，她也用這個方式對另一個國小男同學，老公要變第二個騷擾她的男同學嗎？」

此事在老公的國小聊天群組曝光，小三否認介入婚姻，是男方喝醉，她沒搭理。原PO說，「這時就完全撇乾淨，我把訊息給老公看，老公也傻眼，但我覺得沒有證據這件事，老公真的是太弱了。」

原PO強調，「這個小三真強，你們都是用語音跟視訊，你沒有錄就沒有證據，而小三的老公，我看還是不知情，他的老婆~真的非常有經驗，當小三的經驗，現在我們還是在修復期，但我真的覺得對方太強了，我都想效法了。」

貼文一出，網友紛紛留言「所以離婚了沒」、「妳也只能酸言酸語難怪妳拿他們沒轍」、「看來妳只怪小三，真的可以想想是不是老公自己在癢，被抓到才在那邊裝無辜」、「怎麼我覺得有問題的是妳老公」、「妳都可以跟妳老公進入修復期了，小三不強啊，妳最後還是保住妳老公」。

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