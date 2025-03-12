快訊／美國國務院：烏克蘭同意30天臨時停火

▲烏克蘭同意實施30天臨時停火。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

美烏在沙烏地阿拉伯吉達（Jidda）歷經8小時會談後，美國國務院在聯合美烏聲明中表示，烏克蘭表示願意接受美國的提議，立即實施爲期30天的臨時停火。美國將立即解除暫停情報共享，並恢復對烏克蘭的安全援助。美烏同意儘快達成全面協議，以開發烏克蘭關鍵礦產資源。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）與烏克蘭代表團會談結束後，接受媒體訪問。有記者提問，美國的提議是否為「前線全面停火？而不僅僅只是烏克蘭提出的空中和海上停火？」對此，盧比歐回答：「沒錯，全面停止開火。」

▲美國國家安全顧問瓦爾茲、國務卿馬可．盧比歐（右）。（圖／路透社）

盧比歐表示，他們現在將向俄羅斯提出這一提議，並且「希望」俄羅斯會答應，「現在球在他們手裡」、「川普總統希望結束這場戰爭。」

盧比歐強調，他希望俄羅斯同意停火，但如果俄羅斯說不，「那麼我們就會不幸地知道，和平的障礙是什麼。」

至於被問到為何沒有簽署礦產協議？盧比歐回應，「這不是今天會談的主題」。

國家安全顧問瓦爾茲表示，會議詳細討論了如何永久結束這場戰爭，以及他們將為長期安全提供哪些保障。接下來，他將在未來幾天與俄羅斯外長進行會談，而盧比歐也將與七國集團外交部長會面。

▼美烏在沙烏地阿拉伯吉達（Jidda）會談。（圖／路透社）