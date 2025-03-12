川普威脅逼核談判！　伊朗總統拒絕：隨便你想怎樣

▲裴澤斯基安強調，伊朗不會在美國威脅之下與其談判。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普威脅伊朗針對核子協議進行談判，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）強調，伊朗不會在美國威脅之下與其談判，甚至直接對美國總統川普放話，「隨便你想怎樣就怎樣！」

根據《路透社》報導，裴澤斯基安11日表示，「我們無法接受他們（美國）一邊下命令、一邊發出威脅。我根本不會跟你們談判，隨便你想怎樣就怎樣！」

此外，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）8日也強硬表態，指德黑蘭不會在威脅下被迫談判，「一些惡霸政府在談判上的堅持，不是為了解決問題。對他們而言，會談是提出新訴求的道路，這不僅僅是關於伊朗的核子問題……伊朗絕對不會接受他們的期望。」

儘管川普表示對與伊朗達成協議持開放態度，但他同時恢復了自己第一任期時對伊朗的「極限施壓」政策，試圖讓伊朗與全球經濟隔絕，並進一步壓低其石油出口至接近零。

川普上週在接受《福斯商業新聞》訪問時說，「對付伊朗有兩種方式，要嘛動用軍事手段，要嘛達成協議，讓他們無法取得核武，我們希望，伊朗政權將其人民與最佳利益，置於恐怖主義之前。」

伊朗一直否認有發展核武的意圖，但國際原子能總署（IAEA）警告，伊朗目前已將濃縮鈾的純度提升至最高60%，接近核武所需的90%武器級水準，速度驚人。

伊朗自2019年起加快核計劃步伐，這距離川普2018年單方面退出伊朗與多個大國共同簽署的《伊朗核子協議》、並重新對伊朗祭出重創經濟的制裁措施，僅相隔一年。

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