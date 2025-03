俄：美烏停火談判前　烏發動「343架無人機」大規模空襲

BREAKING: Ukraine has launched its first major drone swarm attack against Moscow in 2025. Videos show several large explosions in central Moscow as the city’s airports are forced to cease operations. pic.twitter.com/UY742w4Orr

記者張靖榕/綜合報導

俄羅斯國防部11日表示,烏克蘭在當日凌晨對俄境內發動「大規模」無人機攻擊,這波襲擊發生在美烏官員於阿拉伯展開會談前幾個小時。

▲俄羅斯遭空襲,停車場大火。(圖/翻攝X)



CNN報導,俄羅斯國防部聲稱,共攔截343架烏克蘭無人機,其中91架鎖定莫斯科地區,另有6架攻擊無人機在庫爾斯克(Kursk)核電廠附近被擊落。如果此數據獲得證實,這將成為俄烏戰爭爆發以來,烏克蘭對俄發動的最大規模無人機襲擊之一。

莫斯科市長索比亞寧(Sergei Sobyanin)在Telegram上表示,這起攻擊是「最嚴重的」襲擊之一,導致首都多棟建築物受損。

俄羅斯莫斯科州州長沃羅比約夫(Andrey Vorobyev)通報,墜落的無人機殘骸在一處停車場引發大火,燒毀至少20輛車。官方統計,莫斯科地區至少3人喪生,另有6人受傷。

