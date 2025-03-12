川普擬再祭新招！　加拿大遊客「入境30天以上」須向美政府登記

▲川普擬要求所有停留30天以上的加拿大旅客向美國當局登記註冊 。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普上任後，除了對加拿大猛打關稅戰以外，如今又傳出可能開始執行移民法，要求所有停留30天以上的加拿大旅客向美國當局登記註冊。

根據《紐約時報》報導，兩名匿名的加拿大官員透露，美國即將開始執行一項法律，要求所有停留30天以上的加拿大旅客向美國當局登記註冊。

事實上，這項新規定源自現有的美國移民法，該法明確規定，年滿14歲且未曾向美國當局登記的外國公民，若計劃在美國停留30天或更長時間，就必須註冊並提交指紋。然而，過去美方對透過陸路邊界進入美國的加拿大公民並未一貫執行這項規定。

此舉也被視為川普政府與加拿大日益緊張關係的最新發展。美加關係近來因連續加徵關稅而惡化，川普甚至重提將加拿大併入美國，成為「第51州」的言論。

川普（Donald Trump）在其任期首日便發出行政命令，要求所有先前未登記的外國公民遵守該法律。他的命令還警告，未遵守規定的個人將被視為民事與刑事執法的優先對象。

川普政府上個月就宣布，這項針對外國公民的登記行政命令，也將適用於所有年滿14歲的無證移民（Undocumented Immigrants），未完成登記與指紋採集者，將面臨刑事起訴風險。

不過，國土安全部（Department of Homeland Security）當時表示，持有綠卡者（Green Card Holders）、已進入遣返程序者，以及持有效簽證入境者，將不受此登記規定影響。

目前國土安全部及美國公民及移民服務局（USCIS）尚未立即回應置評請求。