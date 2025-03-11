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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／推「廢死公投綁罷免」恐成一場空　藍憂中選會切分兩戰場

▲▼國民黨立法院黨團 記者會 傅崐萁與全體黨籍立委。（圖／記者屠惠剛攝）

▲藍營內部憂心，罷免與公投投票日恐不一致，因中選會握有最終決定權。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

全台掀大罷免潮，已有34名國民黨區域立委進入第二階段罷免連署，但民進黨立委卻未有人通過第一階段連署，國民黨急拋「公投綁罷免」，寄望挾反廢死的高民意，催出反罷免的投票率。但藍營內部出現存疑聲音，黨務人士直言，藍委回防選區、立院兩頭燒，難以撥出多餘時間、資源協助宣傳反廢死公投，更要緊的是，若公投投票日跟罷免投票日不同天，國民黨的努力更恐成泡影，「畢竟公投綁不綁罷免，決定權在中選會。」

第一階段藍綠連署成案數差距懸殊，重創藍軍士氣，據悉，在資源貧乏的情況下，國民黨高層原先的戰略為「公民在前、政黨在後」，一階盼用「社會力」對抗綠營，預計第二階段連署黨才會介入，豈料連一階都陷入苦戰，從「精準罷免」淪為「精準被罷免」，即使補件後還可成案，基層評估也只有北市「雙吳」、原住民綠委伍麗華能進入二階。親綠公民團體士氣大振，國民黨越發無地自容，此消彼長下，藍營氣勢已輸民進黨一大截。

隨著以罷制罷出師不利，為避免助長二階連署，藍營第三會期定調民生法案會期，暫緩所有政治性法案，集中火力推動讓民眾有感的法案，國民黨團總召傅崐萁也於3月5日宣布將推動公投反制，聚焦題目包括「反廢死」、能源相關議題等，只是，藍營人士憂心，假設要走「公投綁罷免」，反對式的公投主文不易設計，若設計過於複雜反而造成一般民眾混亂，2018年四大公投主文就是設計得太複雜，因此需要大力說明。此次公投時間緊迫，公投在8月23日投票，90天前公告，所以最晚必須落在5月23日處理完畢，中間還有作業程序要走，不能出現「公投請人贊成，罷免請人反對」的情況，主文恐怕只能朝「未來可能民進黨提出廢死修正，是否贊成？」方向去著墨，但也相當單薄。

一名藍委指出，憲法法庭大幅限縮死刑判決條件，但死刑存在仍是現狀，「反廢死」並未「違反現狀」，此公投如無法設計得當，存在遭中選會駁回空間。另外，中選會掌握在民進黨手上，就算藍白挾人數優勢於5月中旬通過公投案，但公投議題是否受理？就算受理了，「罷免會不會綁公投，決定權在中選會」，這些都不是國民黨能掌控的，甚至賴政府若在六、七月又槍決死刑犯的話，讓反廢死公投正當性更降低，「要如何激起民眾出門投票的意願？」

藍委們面臨大罷免人人自危，各個開始回防地方、積極參與選區活動，以免情況失控慘遭翻盤。立院人士直言，區域立委光顧自己的罷免都沒時間，很難還有時間幫忙宣傳公投，也將導致宣傳公投成效偏低，此外公投案提出後，到底由誰來主導？是黨團還是黨中央？黨團幹部三人，包括總召傅崐萁、書記長王鴻薇、副書記長羅智強也都陷在罷免戰的水深火熱，自顧不暇，而立委們雖然嘴上不明說，但看到黨中央在一階連署的戰略慘狀，實在很難相信有能力再處理好公投。

該人士感嘆，就算最後中選會決定公投綁罷免，但因所有罷免藍綠立委提案成案時間不一，最後罷免投票日也有可能是「分批進行」，也就是說對藍委的罷免案，不一定會集中在8月23日法定公投日一起投票，公投催票效益恐怕有限；該人士提醒，只要罷免藍委案被安排在8月23日前就投票，那國民黨欲用「公投綁罷免」拉高不同意票的投票率策略，不僅完全失效，兩戰場更恐都慘敗。

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