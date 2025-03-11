陸拍賣門號「1XX77777777」！　24人競價110輪最終1151萬成交

▲大陸一支尾數8個7的門號拍出254.4萬元人民幣的價錢。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

廣西南寧一支中國電信的「1XX77777777」門號9日公開進行拍賣，不僅參加者須先繳納4.5萬元人民幣（約20萬元新台幣）的保證金，拍中後也有配套複雜的合約條款，然而，這起門號拍賣仍吸引24人競標，從起拍價88萬元人民幣（約398萬元新台幣）一路喊到254.4萬元人民幣（約1151萬元新台幣），在110輪的喊價聲中落槌。

▲這支被拍賣的中國電信門號帶有高價的資費方案。（圖／CFP）

《現代快報》報導，該號碼的通信運營商為中國電信，目前套餐為，天翼暢享40GB（升級）套餐－國內－399元（人民幣，下同），每月最低消費為1000元。拍賣成功後，號碼新裝及過戶的標準資費為3000元，還要先預存2萬元。

儘管該號碼存在高額的月最低消費及過戶費，但此次拍賣仍吸引了24名競買人報名參與競拍。這24人經過一天的競拍，將價格從底價88萬元一路拉升至成交價254.4萬元，價值足足拉升了近3倍。

據了解，江蘇鹽城亭湖區人民法院也曾在執行一起涉及某公司與多家企業及個人的買賣合同糾紛案件中，由於被執行人名下無可供執行的財產，進而將被執行人手機尾號「888888」的門號進行拍賣，最終，該門號被以42.4萬元的最高價競得。

至於在1月13日時，尾號7個「0」的門號以25萬元的起拍價進行拍賣，有24位競買人共出價36次，最終，落槌價定格在70萬元。