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蘋果創辦人喬布斯領結拍出117萬天價！祖克伯格最愛連帽衫拍價翻數十倍

▲▼拍賣,蘋果公司共同創辦人,Facebook共同創辦人。（圖／朱利安拍賣行提供）

▲蘋果公司共同創辦人史蒂夫·喬布斯及馬克·祖克伯格的私物，拍賣會上創新高價！（圖／朱利安拍賣行提供，下同）

記者楊智雯／綜合報導

享譽全球的朱利安拍賣行，繼2024年刷新多項世界拍賣紀錄後，再度於洛杉磯創造令人矚目的佳績！日前舉行的拍賣會上，超過30件來自20及21世紀歷史性事件和領袖人物的標誌性文物成功拍出，其中科技界標誌性人物的私人物品成為競標焦點，拍出估價的數十倍，引發熱烈討論。

▲▼拍賣,蘋果公司共同創辦人,Facebook共同創辦人。（圖／朱利安拍賣行提供）

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▲蘋果公司共同創辦人史蒂夫·喬布斯（Steve Jobs）於1984年Macintosh電腦發佈宣傳照拍攝時所佩戴的領結以35,750美元成交。

本次拍賣會最引人注目的拍品，莫過於蘋果公司共同創辦人史蒂夫·喬布斯（Steve Jobs）於1984年Macintosh電腦發佈宣傳照拍攝時所佩戴的領結，最終以35,750美元（約台幣117萬4262元）成交，遠超拍前估價的35倍！

▲▼拍賣,蘋果公司共同創辦人,Facebook共同創辦人。（圖／朱利安拍賣行提供）

▲Facebook共同創辦人馬克·祖克伯格（Mark Zuckerberg）2010年最愛的經典連帽衫，搭配其親筆簽名信件，最後更以15,875美元成交。

此外，Facebook共同創辦人馬克·祖克伯格（Mark Zuckerberg）2010年最愛的經典連帽衫，搭配其親筆簽名信件，最後更以15,875美元（約台幣52萬1438元）成交，超出估價15倍，這些拍品不僅是科技歷史的見證，更體現了科技名人藏品在收藏市場的非凡價值與吸引力。

蘋果相關藏品在拍賣市場上一直炙手可熱，屢創驚人紀錄，RR拍賣（RR Auction）曾在「Science and Technology」（科學與技術）專場拍賣中，匯集多款蘋果經典產品，其中最吸引藏家目光的，莫過於一台由蘋果創辦人喬布斯（Steve Jobs）親筆寫下編號的Apple-1電腦，這台見證科技革命的傳奇機型，最終以44萬2118美元（約台幣1361萬元）高價成交，遠超預期估價，再度印證蘋果產品在收藏市場的魅力。

拍賣市場也曾出現一台封存多年的全新未拆封4GB版iPhone第一代，這款2007年問世的經典機型，當年因容量較小、銷量稀少，使其成為市場上極為罕見的收藏級珍品，這台iPhone在拍賣會上掀起熱烈競標，最終以190,373美元（約台幣572萬元）高價成交，打破歷年來iPhone 1代的拍賣紀錄，作為改變全球手機市場的劃時代產品，iPhone 1的歷史價值無可取代，其市場行情也屢創新高，展現蘋果產品強勁的收藏魅力，對於科技迷、投資者而言，這不只是手機，更是象徵數位時代變革的重要歷史見證！

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