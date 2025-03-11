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天兵偽造診斷證明！得A型流感要請假　忘了診所周日沒看診

▲陸軍六軍團21砲指部吳姓士兵去年3月間週日放假後不想回營服勤，竟以他人診斷證明書偽造成自己就醫診斷證明向班長請假，班長向診所查證後周日根本休診，戳穿其謊言送辦。（資料照／翻攝自Google Map）

▲陸軍六軍團21砲指部吳姓士兵去年3月間週日放假後不想回營服勤，竟以他人診斷證明書偽造成自己就醫診斷證明向班長請假，班長向診所查證後周日根本休診，戳穿其謊言送辦。（資料照／翻攝自Google Map）

記者沈繼昌／桃園報導

陸軍六軍團21砲指部一名吳姓義務役士兵，去年3月間週日放假後不想歸營，竟異想天開以同袍診斷證明書改為自己就診證明，並塗改姓名、住址與身分證字號等，以確診A型流感向班長請假，經班長向該診所查證後，發現診所週日沒看診，戳穿其謊言送辦；桃園地檢署偵結，依陸海空軍刑法之以詐術免除勤務罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。

檢警調查，年約22歲之吳姓義務役士兵在陸軍六軍團21砲指部服役，於去年3月10日周日休假返家，吳男卻異想天開不想返營擔任營門衛哨兵勤務，竟在收假前，以不知情朱姓男子曾在新北市自家附近某診所開立之診斷證明書，以手機拍照後，利用修圖軟體「美圖秀秀」修改姓名、住址、日期、病名與身分證字號等還將診斷證明改為「A型流行性感冒」等文字，將診斷證明透過LINE等通訊軟體傳給所屬班長，企圖以此詐術免除營門衛哨、應變待命班、安全士官及實彈射擊等重要軍事勤務。

經班長向該診所查證，該診所電話根本無人接聽，上網求證後發現該診所週日假日根本未看診，當場戳穿吳姓士兵謊言，全案移送桃園憲兵隊偵辦。

桃檢複訊時，吳男坦承犯行不諱，並有21砲指部士官督導長、班長等證人指證歷歷，檢方認為被告吳姓士兵觸犯刑法之行使變造特種文書罪嫌及違反陸海空軍刑法的詐術免除勤務等罪嫌，從重依詐術免除勤務罪嫌論處，並建請法院從重量刑，吳姓士兵已於去年4月16日退伍。

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