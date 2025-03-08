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以為要出獄！女受刑人攻擊管理員「1人打3個」　超慘結果曝

▲越南籍林姓女受刑人去年因案在桃園女監服刑，因自認服完刑期卻未獲釋以致心生不滿，竟連續攻擊3名管理員受傷。（資料照／翻攝自桃園女監官網）

▲越南籍林姓女受刑人去年因案在桃園女監服刑，因自認服完刑期卻未獲釋以致心生不滿，竟連續攻擊3名管理員受傷。（資料照／翻攝自桃園女監官網）

記者沈繼昌／桃園報導

在桃園女子監獄服刑中的越南籍林姓女子，去年9月間自認已服完刑期，不滿獄方未讓她出監心生不滿，獄方甚至還調整其舍房，她趁機攻擊管理員，又跑到監獄中央台攻擊另2名管理員，導致臉部與顏面處有擦挫傷勢；桃園地院審結依妨害公務執行罪，判處有期徒刑2月，可易科罰金，還可上訴。

桃檢調查，42歲的越南籍林姓女子於去年7月1日起，在桃園女監服刑，同年9月16日，林女自認已服完刑期，卻不滿女監未讓其出監且，還調整舍房而心生不滿。趁女監管理員執行監所公務之際，先徒手攻擊黃姓管理員，導致其左臉挫傷，又下樓衝到中央台，再徒手向洪姓與任姓管理員攻擊臉部與顏面處，導致2人眼部、顏面等處擦挫傷勢，後經管理員合力制伏，由獄方函送桃園地檢署偵辦，檢方複訊後依妨害公務罪嫌起訴，至於傷害部分，管理員並未提告。

桃園地院審理時，被告林姓女子坦承犯行不諱，並有桃園女監受刑人懲罰報告表、女監管理員職務報告、國軍桃園總醫院診斷證明書、監視器影像截圖等佐證，足認被告之自白與事實相符，其犯行足堪認定。

法官審酌，被告因細故而對依法執行公務之監所管理員心生不滿，不思以理性方法解決，反而以強暴之方式妨害公務執行，導致3名管理員受傷，亦損及公務員執行職務之尊嚴，法治觀念顯屬淡薄，法官考量被告犯後終能坦承犯行，犯後態度尚可，審結依妨害公務執行罪，判處有期徒刑2月，本案仍可上訴。

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