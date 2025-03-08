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與女導遊同房「騙助眠餵藥丸」性侵　遊覽車司機：有人控制我

▲呂姓遊覽車司機於前年3月與女導遊帶領香客赴雲林進香，當晚外宿時硬塞不明藥丸給女導遊辯稱幫其助眠，卻趁其意識不清硬上未遂，女導遊事後報警提告。（示意圖／達志影像）

▲呂姓遊覽車司機於前年3月與女導遊帶領香客赴雲林進香，當晚外宿時硬塞不明藥丸給女導遊辯稱幫其助眠，卻趁其意識不清硬上未遂，女導遊事後報警提告。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市呂姓遊覽車司機於2023年3月間，與一名女導遊帶領香客赴雲林進香，當晚外宿時，呂邀約女導遊共住一房，卻硬塞不明藥丸聲稱可以助眠，呂見女導遊昏睡且意識不清，趁機脫去外褲欲硬上未遂，女導遊清醒後驚覺內褲被脫去且呂睡在身側，憤而報警提告；桃園地院審結，法官依以加重強制性交未遂罪，判呂有期徒刑5年，仍可上訴。

檢警調查，呂姓男子擔任遊覽車司機，與女導遊為同事關係，2023年3月4日2人帶領香客進香團在雲林縣某廟宇停留需外宿過夜，呂男藉機邀約女導遊同住一房遭拒，呂男聲稱是兩張單人床的雙人房，女導遊才勉強同意。2人入住雲林縣某汽車旅館，晚間11時許，呂男以輔助睡眠為由提供不明藥物，女導遊一度拒絕，但呂男卻硬塞入其嘴內，女導遊後來因藥效發作陷入昏睡。

呂男見女導遊意識不清狀態，趁機掀開其棉被還褪去其內褲，欲對熟睡中女導遊硬上，但後來卻認為不妥取消念頭。女導遊於翌日清晨4時許，察覺內褲被脫，且見呂男睡在其身側，驚覺自己可能被侵犯，向呂男質問，但呂男否認，憤而向雲林縣台西警分局報案。

桃園地院審理時，被告呂男坦承邀約女導遊同住一房，並提供助眠藥丸予女導遊吞嚥入睡，也承認曾掀開其棉被與脫掉對方內褲，但辯稱自覺不對而停手，更否認有以藥劑強制性交未遂等犯行，還辯稱「我的行動好像被別人控制住了」。

被害女導遊則指證，呂當晚拿了一顆藍色藥丸，說可幫助睡眠，直接把藥丸塞入嘴巴，我來不及吐出來就吞進去，沒多久就昏睡過了，隔天發現褲子與內褲都被脫掉，被告還睡在我旁邊，一整天頭都很昏且全身無力嗜睡。結束進香帶團工作後幾天頭都很暈眩，回想在旅館發生事情，曾用LINE詢問被告，承認有將我褲子脫下，但沒有侵犯我等語。

法官審理後，認定呂強制性交犯行明確，雖後因己意中止犯行，已對女子身心造成重大傷害；考量否認犯行之犯後態度，參酌被告迄今未獲得女子諒解，或者實質填其所受損害，法官審結以藥劑強制性交未遂罪，判處有期徒刑5年，本案仍可上訴。

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