國會全武行！陳玉珍、黃仁等藍委證實收檢方傳票　批綠任意亂訟

▲立法院會為三大爭議法案爆衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟、崔至雲／台北報導

立法院去年12月20日處理《選罷法》、《憲訴法》和《財劃法》修正案，國民黨、民進黨立委於主席台上演激烈肢體攻防。如今傳出民進黨立委對多名國民黨立委提告傷害罪，有多名藍營立委收到檢方傳票。國民黨立委陳玉珍今（12日）接受記者電訪時證實，自己確實在過年前就已收到傳票，由綠委陳培瑜、林宜瑾提告，痛批民進黨任意興訟、亂訟，只會增加檢察官負擔。

立法院院會去年12月20日預計處理《選罷法》等修正草案。綠營前晚突襲，破壞窗戶進入議場攻占主席台。國民黨立委則於上午突破封鎖進入議場，朝野立委在主席台上演激烈的肢體衝突。

陳玉珍今日下午接受《ETtoday新聞雲》記者電訪時證實，自己在過年前就收到檢方的傳票，其餘包括藍委徐巧芯、邱若華、翁曉玲、民眾黨立委林憶君，藍委黃仁也都有收到傳票。

陳玉珍表示，民進黨立委去年12月先破窗占領議場，在野黨立委為了讓議事正常開會，才做出排除動作，中間有藍綠立委拉扯、推擠，現在卻遭到民進黨立委陳培瑜、林宜瑾等人提告傷害罪，自己相當遺憾。

陳玉珍強調，在野黨立委並沒有做出不法行為，只是基於議事攻防，希望會議可以正常開會。民進黨任意興訟、亂訟，增加司法負擔，「應該把多一點時間留給檢察官去處理盛行的詐騙等犯罪行為，而非用在國會自主的議事攻防的這些事情上面。」她將聘請律師出庭，請專業的法律人士協助

黃仁也證實自己收到傳票，「有啊，我今天有收到」，並無奈指出，他們是在維護議事規則，也因為民進黨立委影響會議秩序、不讓大家開會，所以他們必須站出來阻止，「我們是在守護主席、保護韓國瑜的！」