雙北11罷團集結誓師「失格立委刪一刪」　宣布313二階連署全面啟動

▲罷免團體正式領表，並同時宣告，二階罷免於313正式啟動。（圖／罷免團體提供）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免遍地開花，中選會10日公布最新數字，迄目前為止共計34件國民黨立委罷免案進入第二階段，其中，雙北就有11名立委面臨罷免，包含北市王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆；新北洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔等人，雙北共11個罷免團體今正式領表，共同宣告，二階段罷免連署於明（13日）全面啟動。

依據選罷法，公職人員就任滿一年後就可被提出罷免案，罷免案以被罷免人原選舉區選舉人為提議人，提議人人數應為原選舉區選舉人總數百分之一以上即可過關。第二階段則為連署，連署人人數應為原選舉區選舉人總數百分之十以上。

若通過則罷免案成立，進行投票，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上就通過。值得注意的是，若提出罷免案經宣告不成立，則同一被罷免人不得再被提案罷免。

而二階段罷免連署自領表開始有60天時間，山除薇害團隊發言人阿美表示，雙北所有罷團在12日正式領表，13日全面連同海內外啟動。王鴻薇從去年10月的「我們不怕罷免」，到今年3月「鴻薇好緊張啊」。半年內讓不被看好的選區，走到岌岌可危地步。違反民意的代價，罷免是民主最後的防線，也是對背叛民意的民代最好的回應。罷免已經全面啟動，二階的門檻目標至少4萬5千份達標。

對於連署狀況，罷免團體「山除薇害」表示，除了遇過民眾黨主席黃國昌的國中老師前來簽署罷免外，還遇過已經不良於行的八十多歲老夫婦，要求女兒帶他們來連署，當天台大歷史教授周婉窈剛好前來探班，這才知道，原來老先生竟是民主前輩謝聰敏的弟弟，還有曾經在美國接濟贊助過彭明敏的老太太，特地從美國返台，參與連署罷免。

罷免葉元之民團表示，第一階段就收到1萬多份連署書，因此會先鼓勵這些人繼續第二階段連署，之後會再展開大型快閃活動宣傳及宣講，爭取民眾支持。發動罷免王鴻薇的團體也表示領表後已展開準備作業，將提供民眾填寫範例及教學影片，降低錯誤率，未來每天都設有連署點。由於在第一階段已收到2萬2千份連署書，他們希望第二階段能衝到至少4萬5千份。

剷除黑芯團隊領銜人曹興誠則痛批，國民黨現在已經成為共產黨的側翼，公民團體依法行使罷免權，「我們是堂堂正正的公民，國家的主人，我們是罷免運動的主題，不是民進黨的側翼」，呼籲各位立委不要對公民團體進行無謂的抹黑抹黃肉搜，也請徐巧芯接受挑戰辯護，不要一直潑髒水，不敢直面選民，用下午茶和淘寶的爛貨收買選民。

