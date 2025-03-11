藍提普發現金1萬！最快8月拿錢　陳其邁：不應該成為常態

▲普發現金資料畫面。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／高雄報導

財政部日前公布去年超徵稅收金額達5283億元，創史上新高，國民黨團主張全民普發現金新台幣1萬元，7日提出「稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案」，並於院會一讀付委審查。高雄市長陳其邁被問及看法表示，應以整體國家財政、區域平衡，或者國內消費以及內需等相關的因素來做考量，「不應該是一種常態」。

國民黨團在提案說明指出，有鑑於財政部上修113年全國總稅收實徵淨額達3兆7,619億元，較預算數高出5,283億元，創下政府稅收超徵最高紀錄。

國民黨團表示，鑑於政府稅收來自人民，連年鉅額超徵稅收理應與全民共享經濟果實，還錢於民，爰擬具「稅收超徵全民共享現金發放特別條例草案」，每人發放現金一萬元，讓全體國民共享稅收超徵成果。立委賴士葆推估，若5月立法院通過，至少要3個月的作業時間，最快8月民眾可拿到錢。

▲陳其邁認為，普發現金不應該是常態。（圖／記者賴文萱翻攝）

對於普發現金一事，陳其邁今被問及此事看法表示，他期待行政院能夠基於國家整體的財政，包括說在整個必要的行政支出，以及中央跟對於地方在相關支援的補助來作為平衡區域的考量，或者是基於在整體的稅收穩定，來規劃是不是要發？到底怎麼樣能夠發放等，做一個通盤的檢討。

但他也認為，在整個財政來看，所謂的普發現金「不應該是一種常態」，還是要以整體的國家財政狀況，跟中央對地方基於區域平衡的考量，或者是對於整體國內消費以及內需等相關的這些因素來做考量。