柯文哲未戴戒具奔喪！黃智賢喊「陳水扁不如柯」：特權超越所有人

▲柯文哲被羈押中申請戒護，參加父親告別式。（圖／CTWANT）

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民眾黨前黨主席柯文哲，昨（10）日在新竹參加父親告別式，柯文哲戒護奔喪，待了一個多小時，完成家祭後離開。看到柯文哲現身告別式的情況，資深媒體人黃智賢直言「柯文哲的特權超越所有人。」

依照戒護規定，收容人外出奔喪通常需穿著囚衣、球鞋，並施用戒具，唯有年滿70歲或行動不便者可獲豁免。而這次65歲的柯文哲未上銬，也未施用腳鐐，僅著藍黑色外套快步進入告別式現場。柯文哲準備離開時，其妻子陳佩琪不捨目送丈夫上車，隨後淚崩大喊「政治干預司法，司法迫害人權！」

對此，黃智賢昨日在臉書上不滿發聲，列出6點陳水扁不如柯文哲的事蹟，包含「柯文哲被羈押禁見中，可以用辦喪禮做理由，解除禁見，跟家人會見私談10天，盡情自由串證。陳水扁不行。」、「柯文哲可以參加家祭，陳水扁卻只能參加丈母娘頭七。」、「柯文哲在檢察官搜索時，可以一小時不開門，努力滅證。陳水扁不行。」、「柯文哲有國民黨眾多立委，為他喊冤，哭天喊地。一樣的貪污犯，陳水扁卻沒有國民黨的呵護。」、「羈押禁見的柯文哲，居然可以用麥克風，念充滿政治性的祭文。陳水扁沒資格。」、「陳佩琪在告別式現場喊司法迫害。陳水扁不行。」

黃智賢表示，「這顯示了，柯文哲的特權，超越所有人。也顯示了，2025年的台灣政媒界，很多人道德敗壞，沒有是非，擁抱貪腐，已經沒有底線！」

對於柯文哲戒護參加父親告別式，台北看守所發出2點聲明，「本所依受刑人及被告返家探視辦法審核並通知法院後，擇於10日上午派員戒護柯員返家」、「探視過程，同仁均按羈押法相關規定，審慎評估現場戒護風險，實施適當之戒護模式，維護司法公正及羈押秩序。後將持續注意柯員身心狀況，必要時提供專業心輔資源。」

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