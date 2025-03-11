苦等丈夫80多年…103歲癡情嬤去世　最後一封信曝光

▲高齡103歲的老太太杜虎珍苦等丈夫80多年，日前離世。（圖／翻攝自新聞晨報）



圖文／CTWANT

大陸高齡103歲的老太太杜虎珍1940年與丈夫黃俊夫結為夫妻，2人育有一子黃發昌（2022年已故），不料黃俊夫1940年參軍後輾轉多地，1952年徹底失聯。自此，杜虎珍獨守老屋，一生未改嫁，苦等丈夫80多年後，於日前過世。事後，家人發出訃告，強調將繼承老人的遺志，繼續尋找黃俊夫或其後代。

《新聞晨報》報導，杜虎珍的孫女黃麗英透露，因爺爺的母親田氏去世，爺爺回家奔喪時，才第一次也是唯一一次見到了出生才幾天的兒子。料理完母親後事，黃俊夫又離家到遵義參加青年軍招考，之後再也沒有回來過，最後一封來信的日期是在1952年1月15日。

據了解，黃俊夫當時在信中提到「發昌子的求學問題，不論家中怎樣困難，你可教他求學為上。希望你把小孩子撫育成人，能深造，那你的德不知多大，餘為返鄉可以自己教他學習學問，不必你費心的，為人就是民族至上，教育至上。我們總有相會時…」。

杜奶奶收藏的一張由遵義縣人民政府僑務辦公室發出的證明顯示，黃俊夫1950年定居馬來西亞，後遷至新加坡定居。黃麗英說，1978年鎮上的中學招考4名老師，父親黃發昌從報名的1000多人中脫穎而出，光榮地成為一名人民教師。

黃麗英提到，「奶奶不識字，生活過得很艱苦，白天做農活，晚上要織布、編草鞋，但她非常樂觀，一直教導父親和我們三兄妹好好學習，做對國家、對社會有用的人。」高齡103歲的杜虎珍苦等丈夫80多年，於本月8日離世。家人發出訃告，強調將繼承老人的遺志，繼續尋找黃俊夫或其後代。

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