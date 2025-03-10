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影／柯文哲悲痛送父親最後一程　家祭念追思文「一刀未剪畫面」曝

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲的父親柯承發於2月17日逝世，今（10日）於新竹市生命紀念園區景行廳舉行告別式，台北看守所准許柯文哲戒護奔喪。柯文哲在8時53分趕抵家祭現場，儀式開始後，柯哽咽地念著追思文，表達對父親的歉意與思念，他更直言「我的人生這個轉彎，讓您在臨終前失去了兒子的陪伴」。家祭結束後，柯在10時16分先行離開返回北所，妻子陳佩琪則緊抱柯文哲，情緒十分激動的痛批「司法迫害人權」。

「柯爸」柯承發告別式於今日上午8時30分展開，先是進行靈前誦經，接著9點舉行家祭、9時40分公祭儀式；「長子」柯文哲於8時53分趕抵告別式現場，據民眾黨提供的家祭畫面，柯文哲哽咽念著追思文，妻子陳佩琪與妹妹柯美蘭相伴左右，柯文哲過程中還提到「2013年，當我可能參選台北市長消息開始傳開，父親勸我好好當醫生，他說『我在228失去父親，我不要再失去兒子』。我最後的決定，讓您這十年來為我操了不少心，我的人生這個轉彎，更讓您在臨終前失去了兒子的陪伴」。

▼柯文哲於父親告別式念追思文。（圖／民眾黨提供)

▲▼柯文哲於父親告別式現場。（圖／民眾黨提供)

▲▼柯文哲於父親告別式念追思文。（圖／民眾黨提供）

柯文哲因規定只能參與家祭，在多次磕頭跪拜，完成家祭儀式後，10時16分搭車返回北所，而妻子陳佩琪則緊抱柯文哲，痛批「司法迫害人權」，小草也在兩側路旁舉起標語，高喊「謝謝柯爸給我們這麼好的柯文哲」、「阿北加油」。

▼陳佩琪緊抱柯文哲。（圖／民眾黨提供)

▲▼陳佩琪。（圖／民眾黨提供)

▼小草到場聲援柯文哲。（圖／民眾黨提供）

▲▼小草到場聲援柯文哲。（圖／民眾黨提供）

最後的送葬流程，由於傳統葬儀習俗「夫妻不相送」，因此「柯媽」何瑞英先行離開，又因柯文哲無法參與，只能由柯文哲弟弟柯宇謙代替「捧斗」，而柯文哲胞妹柯美蘭、柯文哲妻子陳佩琪、柯文哲兒子柯傅堯也跟隨其後，與一眾親友組成長長送葬人龍，送柯爸柯承發最後一程。

▼柯文哲弟弟柯宇謙捧斗。（圖／攝影中心攝）

▲▼柯文哲弟弟柯宇謙捧斗。（圖／攝影中心攝）

▼柯文哲父親柯承發送葬人龍。（圖／攝影中心攝）

▲▼柯文哲父親柯承發送葬人龍。（圖／攝影中心攝）

回顧整場儀式，藍綠白大咖花籃擺滿會場，包括前總統陳水扁、前總統蔡英文、立法院長韓國瑜、國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、新竹縣長楊文科、嘉義市長黃敏惠、立院民進黨團總召柯建銘、考試委員鄧家基、網紅「館長」陳之漢，其中陳水扁的花籃寫上「由衷感念柯爸爸在阿扁落難回家，多次南下關懷備至！敬請柯爸爸在天之靈安息」。

▼柯承發告別式現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼柯承發告別式現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼柯承發告別式現場。（圖／記者湯興漢攝）

【柯文哲追思文全文】

我的父親柯承發，曾夢想和哥哥一樣、念台大醫學院、當懸壺濟世的醫師，卻在14歲時遭遇二二八，我的祖父被抓走，在獄中被訊問、拷打三個星期，釋放後臥床幾年抑鬱而終。祖父倒下後，下面還有好幾個弟弟妹妹，所以父親只能去讀新竹師範學校，念書用公費、畢業後薪水都拿來供應弟弟妹妹成長。

沒有機會當醫生、也沒有機會念大學是我父親的遺憾，所以我小時候不用特別督促，也認真讀書，父親看著我的成績單，雖然和平常一樣沒有多說甚麼，但我知道他是高興的。

雖然父親的人生機會被當年的白色恐怖所剝奪，他還是努力地工作，他是柯家最堅強的支柱和靠山。

解嚴之後，228不再是社會禁忌，卻變成我最尷尬的日子，每一年一到228，父親參加完紀念活動，他就一路哭著回家，我知道，這是父親一生都無法走出的陰影。這就是為什麼每年228，我都去參加「一日北高」或「一日雙塔」的自行車活動，我用汗水代替淚水，走出憂傷的情結，用正面陽光的方式去面對歷史的悲情。

2013年，當我可能參選台北市長的消息開始傳開，父親從新竹搭車到台北，跑去台大醫院勸我好好當醫生，他說：「我在228失去父親，我不要再失去兒子」。我最後的決定，讓您這十年來為我操了不少心。我的人生這個轉彎，更讓您在臨終前失去了兒子的陪伴。

去年八月，父親正在住院時，我因為各種司法羅織的罪名遭到搜索、羈押，身為一個急重症醫師，行醫30多年，我竟然我無法在父親需要我時親自照料、為父親的病情做處置，只能在父親發出病危通知時，在重重戒護下被帶到醫院。

前兩次，父親還努力的睜開眼睛，看我一眼，結果兩次都奇蹟似的好轉，我知道他一直撐著要等我出獄，但我卻只能短短的停留半小時。每一次離開，我都以為就是永別。第三次，我又在半夜一點被帶到新竹分院，我看著父親，想叫他，卻發不出聲，因為當時父親尿毒素（BUN）超過160，每天尿量只有30c.c.，人已經完全昏迷，我只能靜靜的流淚、輕輕握著他的手，這時候，說什麼，他也聽不到了。

我知道父親一直在等我，他以94歲的高齡，以這樣的病體強撐了六個多月，直到他的身體再也無法負荷。我卻再度讓父親失望，最後還是無法在最後一刻隨侍在旁、無法再握著父親的手，告訴他我的感謝、更無法向他拜別。連父親過世的消息，都是隔了一天，才由律師轉達，當律師告訴我：「你爸爸在昨天去世了」，那懸在心中好幾天的不安終於發生了，父親終於撐不到我可以回去陪伴他，這是我一生的遺憾。

人間至悲、莫此為甚。

父親，感謝您這一生對我的嚴厲教誨、對我關懷備至，謝謝您儘管不認同我從政、期待我安穩的在台大醫院當個醫生，但謝謝您，總是靜靜的在每一個場合支持著我、當兒子最大的靠山。

對不起父親！直到我60多歲了，還讓你如此擔心，請父親安息吧！您的兒子會像您一樣，繼續堅強的面對人生的挫折和打擊，請您不要為我擔心。在天之靈，請庇佑著媽媽，保佑她身體康健，我以後會好好的照顧媽媽。

我相信，苦難都會過去，總有重現光明的一天。

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