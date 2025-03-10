總統府欲派人參加柯爸告別式遭拒　柯美蘭證實「婉拒賴清德花籃」

▲柯文哲今上午出席父親柯承發告別式。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／新竹報導

前民眾黨主席柯文哲的父親柯承發於2月17日逝世，今（10日）在新竹舉行告別式，藍綠白大咖紛紛到場致意，現場也擺放前總統陳水扁、蔡英文和立法院長韓國瑜等朝野政要所送的花籃。外傳總統府欲派代表參加，但遭柯家人婉拒，立院民眾黨團主任陳智菡證實確有此事；至於是否婉拒總統賴清德送花籃？柯文哲胞妹柯美蘭僅說「對，婉拒」。

「柯爸」柯承發告別式於10日上午8時30分開始，先進行靈前誦經，接著9點舉行家祭、9時40分公祭，告別式現場也擺滿藍綠白大咖的花籃，而柯文哲於8時53分到達告別式現場、10時16分離開。

但外傳總統府原本要派代表到場，但遭柯家人以「國家大事為重，不需要特地來」婉拒；此外，外傳賴清德有致電關心柯家人，且賴、總統府秘書長潘孟安也有致贈花籃，並於昨天就送抵告別式現場，然而現場直至中午都沒看見，擺在大門口最顯眼處的則是前總統蔡英文花籃，此外還有前總統陳水扁、立法院長韓國瑜，以及包括民眾黨主席黃國昌在內的花籃。

針對有無收到賴清德送的花籃？民眾黨發言人張彤指出，「賴清德的花籃，府方如果說（我們）有收到，那我們這邊就是對總統府表達感謝。」至於總統府是否曾想派代表到場，但被柯家人以「國家大事為重，不需要特地來」拒絕？張彤說，「我這邊沒收到總統府要來悼念的訊息。」

不過，針對外傳總統府曾想派員參加告別式一事，陳智菡在告別式現場證實，有跟家屬確認過，確有此事。

而柯美蘭接受媒體訪問時，被問到是否有婉拒總統府送來的花籃？柯美蘭語帶哀傷地說「對，婉拒」，媒體追問原因為何？柯美蘭稱「這不用問吧！」至於總統府有無致電表達想派人參加？柯美蘭表示不回答此問題。

▼柯文哲父親柯承發出殯，由柯弟柯宇謙（右）代替長子柯文哲捧斗，身為長女的柯美蘭（中）撐黑傘送父親最後一程。（圖／攝影中心攝）