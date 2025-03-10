全程待完柯爸告別式　韓國瑜：在柯家最傷心無助時「多陪一下」

▲立法院長韓國瑜抵達柯文哲父親告別式現場。（圖／攝影中心攝）

記者袁茵／新竹報導

前民眾黨主席柯文哲的父親柯承發於2月17日逝世，今（10日）上午在新竹市生命紀念園區景行廳舉行告別式，藍綠白大咖紛紛前來參加，其中立法院長韓國瑜待完全程，表示在柯家最傷心、無助時，就多陪一下，表達哀悼之意。

「柯爸」柯承發告別式於10日上午8時30分開始，先進行靈前誦經，接著9點舉行家祭、9時40分公祭；身為「長子」的柯文哲於8時53分到達告別式現場，但因為只能參加家祭，不能出席公祭，因此10時16分就離開，柯妻陳佩琪一度緊抱柯文哲，並痛批「司法迫害人權」，一旁小草則不斷喊「阿北加油」等支持言論。

藍綠大咖部分，前總統陳水扁、前總統馬英九皆有到場，另還有立法院長韓國瑜、立院民進黨團總召柯建銘、立院國民黨團總召傅崐萁等人，而身兼民眾黨主席的立院民眾黨團總召黃國昌則因父喪不便出席。此外，總統賴清德原本要派人代表前往，但被柯家人婉拒，且花籃也未被擺放在顯眼處，大門口放的是前總統蔡英文花籃，還有韓國瑜、陳水扁，以及黃國昌等白委花籃。

過去在柯市府擔任北農總經理的現任立法院長韓國瑜，待完整場告別式。被問到為何待特別久？韓國瑜表示，「在他們最傷心的時候、最無助的時候，就多陪一下，表達一個哀悼之意。」