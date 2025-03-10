《分手擂台》重磅回歸！薩泰爾上架「30集經典片段」免費開看

▲分手擂台在薩泰爾官網免費觀看。（圖／翻攝自Facebook／STR Network - 薩泰爾娛樂）



記者楊庭蒝／綜合報導

曾席捲台灣綜藝界的《分手擂台》近日話題不斷，先前陽帆與沈玉琳意外「合體」，讓不少粉絲誤以為節目即將回歸，後來證實只是Netflix新劇《童話故事下集》的宣傳手法，讓許多期待的觀眾略感失望。然而，就在今（10）日，「薩泰爾娛樂」突然宣布，已正式於官網上架《分手擂台》官方授權的30集精選內容，並開放免費觀看，消息一出立刻引爆網友熱議。

這檔自2006年首播的傳奇節目，以其誇張的情節、尖銳的對話和令人瞠目結舌的衝突場面，成為許多台灣觀眾心中的經典回憶。如今，「薩泰爾娛樂」將這部綜藝瑰寶重新帶回螢幕前，精選包含「傘靈記」、「慧慈OH MY GOD」等膾炙人口的經典片段，讓老粉絲得以重溫當年瘋狂時光，也讓新世代觀眾有機會感受台灣綜藝黃金時代的獨特魅力。

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根據「薩泰爾娛樂」官方臉書貼文，自3月10日中午12時起，觀眾只要註冊成為官網會員，就能免費觀賞這30集精選內容，總長約28.6小時。官方更喊出：「別人不上我們來！讓你一次回味最經典的時刻！」網站上的節目介紹也註明，本節目由東森電視正式授權，因年代久遠，畫質可能不如現代標準，但「原汁原味」的呈現正是其魅力所在。