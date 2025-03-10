加拿大準總理槓上美國：加國永遠不入美　維持關稅打贏貿戰

▲卡尼勝選演說提到，加拿大永遠不會以任何形式成為美國的一部分，將維持對美關稅。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

加拿大前中央銀行總裁卡尼（Mark Carney）將成為新任加拿大總理，他透過勝選演說誓言打贏美加貿易戰，向美國總統川普喊話，「美國不是加拿大，加拿大永遠不會以任何形式成為美國的一部分」，上任後還會維持對美國的關稅措施，直到美國人展現尊重為止。

Politico、彭博等報導，卡尼以85.9%得票率贏得自由黨（Liberal Party）領袖爭奪戰，以壓倒性優勢擊敗前財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）成為黨魁，預計將於未來這幾天宣誓就任加拿大第24任總理。

加拿大會打贏貿易戰 永遠不入美國

卡尼上任首要任務就是保衛加拿大，視川普不斷推出的關稅政策是經濟主權危機，「美國人想要我們的資源、我們的水、我們的土地、我們的國家。想想吧，如果他們成功了，就會毀掉我們的生活方式」。

卡尼也說，美國不是加拿大，「加拿大永遠不會以任何形式成為美國的一部分，我們並沒有要求進行這場鬥爭，但加拿大人總是做好準備。美國人別搞錯了，在貿易上，就像打曲棍球一樣，加拿大會贏的」。

持續對美關稅 直到美國人展現尊重

卡尼指出，只要川普堅持要打貿易戰，加拿大就會繼續對美國商品徵收報復性關稅，「加拿大政府以關稅展開報復理所應當，我的政府將會持續課徵關稅，直到美國人對我們展現尊重，並對自由公平貿易做出可信可靠的承諾」。

銀行家出身 畢業於哈佛牛津

卡尼現年59歲，1965年3月16日在西北領地史密斯堡出生，並在艾柏塔省愛德蒙頓（Edmonton）長大，1988年獲得哈佛大學經濟學學士學位，並在牛津大學取得經濟學碩士與博士學位，當過高盛（Goldman Sachs）高層，在倫敦、東京、紐約、多倫多工作13年，2008年至2013年擔任加拿大銀行第8任行長，2013年至2020年擔任英格蘭銀行第120任行長。

卡尼曾擁有加拿大、英國、愛爾蘭國籍，但他已致信英國和愛爾蘭政府，要求放棄兩國公民身分，只保留加拿大公民身分。

卡尼在2008年金融危機期間以央行行長的身分協助加拿大度過經濟衰退，並在2020年以英格蘭銀行行長的身分帶著英國順利完成脫歐。如今自由黨力挺卡尼，認為他在經濟方面的經驗對加拿大來說，正是時候。不過接下來他將面臨艱鉅的挑戰，不僅要應對美國貿易威脅，還需帶領自由黨在即將到來的大選中爭取勝利，確保執政地位得以延續。