中國「挨罰」7882億元！　美法官判決：要為新冠肺炎負責

▲武漢實驗室是新冠疫情起源調查的核心之一。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國密蘇里州一名聯邦法官7日裁定，中國應該要對掩蓋新冠肺炎疫情爆發、囤積個人防護設備的失誤行為負責，處以逾240億美元（約新台幣7882億元）的天價罰款。不過，中國官員表示，他們不會接受這項裁決。

《紐約時報》報導，2020年4月、也就是新冠疫情爆發初期，密蘇里州總檢察長辦公室提出這項訴訟，指控中國隱瞞新冠病毒存在與傳播的資訊，切斷世上其他地區的個人防護設備供應。被告對象包括中國、中國共產黨、中國地方政府、該國的健康機構與實驗室。

而密蘇里州東區聯邦地方法院法官林博（Stephen N. Limbaugh Jr.）在裁決書中寫道，「中國在新冠肺炎疫情的危險及範圍方面誤導了全世界」，並且「採取壟斷行動，囤積個人防護設備」，這些行為阻礙了美國應對疫情的初期行動，使美國「不可能」為醫療機構採買足夠的個人防護設備。

▲2020年初爆發的新冠疫情，對全球造成鋪天蓋地的衝擊。（圖／路透）



密蘇里州總檢察長貝里（Andrew Bailey）聲明，該裁定要求中國為其行為負責，「中國拒絕出庭，但這不代表他們可以造成無法言說的痛苦與經濟破壞，卻仍逃過懲罰。我們打算透過扣押中國人擁有的資產、包括密蘇里州的農田，來收取每一分錢。」

目前尚不清楚，密蘇里州官員將在何時、如何採取行動。但貝里的辦公室說，他們可能尋求川普政府協助，以確認並且扣押資產。

對此，中國駐美大使館發言人劉鵬宇回應，中國政府不會承認這項裁決，「所謂的訴訟沒有事實根據、法律依據或國際先例」，但「若中國利益受損，我們將根據國際法，堅定採取相對應的反制措施」。