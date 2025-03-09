辣扭電臀跳鋼管舞！女警性感出演歌手MV　高層怒「破壞形象」秒調職

▲美國女警梅爾卡多因參與錄製色情風格的MV而被調職。（組圖／翻攝自NYPD、YouTube）

記者葉睿涵／編譯

美國紐約警察局（NYPD）一名身材姣好的女警最近參與錄製色情風格的MV，身穿丁字褲與暴露胸罩大跳電臀舞，而在網上被廣泛認識。然而，意外的走紅卻讓她陷入了麻煩，不僅要接受警方內部調查，還遭外界議論其專業及道德操守，如今更被調離特殊受害者部門（SVU），不再負責性犯罪調查。

據《紐約郵報》報導，這位名為梅爾卡多（Mercado）的警探自2018年加入紐約警局，目前年薪14.4萬美元，專門負責紐約布朗克斯地區（Bronx）的特殊受害者案件。不過，梅爾卡多最近卻出現在了說唱（rap）歌手S-Quire的MV《Doin That》中，以性感的造型大跳鋼管舞，迅速在網上爆紅，瀏覽量突破160萬次。

雖然影片並未直接提及梅爾卡多的名字，她身上也沒有任何標誌顯示其警察身份，但她的走紅依舊引發了廣泛關注。前紐約警局SVU主管奧斯古德（Michael Osgood）批評梅爾卡多的行為「不符合警察形象」，對於專門調查性犯罪的警探而言，這種行為更顯不當。

▲梅爾卡多在MV中大扭電臀、性感火辣，外界質疑她的行為已破壞警方形象。（組圖／翻攝自YouTube）

退休警官兼律師桑德斯（Eric Sanders）也認為梅爾卡多應受紀律處分，因為其行為違背了警察的價值觀，強調「警察這一職業應該具備更高的標準」。目前，紐約警方已對此事展開調查，但當局並未回應梅爾卡多的行為是否違反具體規定。

截至目前為止，MV發布平台WorldStarHipHop仍對此事保持低調，但MV導言「完美音調」（Perfect Pitch）表示，製作方當初透過選角公司選中梅爾卡多時，並不知她的真實身分。S-Quire與導演都對梅爾卡多的表現讚譽有加，稱她在MV中是「一顆明星」，而且不少饒舌音樂歌手也在見過梅爾卡多的表現後，紛紛邀請她參與拍攝。

對於這場風波，梅爾卡多本人尚未作出公開回應，外界對她的未來走向抱持不同看法，部分人認為她可能因違反警察職業道德而面臨更嚴重的處分，但也有人認為，這或許是她進入娛樂圈的機會。