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恐怖食人！男曝屍廣場「心臟、陰莖消失」　女嫌認：煮熟吃掉了

▲▼ 。（圖／翻攝自A Tribuna）

▲ 2名街友涉嫌殺害肢解男性被捕。（圖／翻攝自A Tribuna）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西驚傳一起恐怖事件，一名街友陳屍濱海度假小鎮秘魯伊比（Peruibe），不僅陰莖遭人砍下，心臟也不翼而飛，現場還留有一張沾滿血跡的紙條，揭露兇手身分，而她落網後犯案，還自爆將男子的器官煮熟後吃下肚。

根據《每日郵報》，65歲女嫌約瑟法（Josefa Lima de Sousa）綽號「格林加」（gringa），涉嫌殺害並肢解60歲男性塞爾索（Celso Marques Ferreira），他被發現陳屍於秘魯伊比一座廣場，遺體缺少生殖器與心臟，死狀相當悽慘。

現場除了一把沾血的刀以外，還有一張寫著「格林加」的紙條。警方循線逮捕約瑟法後她承認犯行，聲稱動機是她發現死者曾經虐待兒童，還向警方說出她割下對方的心臟與生殖器後煮熟食用。

除約瑟法以外，警方還逮捕了一名41歲男子羅布森（Robson Aparecido de Oliveira）。有目擊者證實，羅布森在死者遇害前曾與他發生爭執，甚至對死者加以威脅。羅布森否認涉案，但警方認為65歲的約瑟法不可能單獨犯案，懷疑她背後還有幫手。

死者和2名被捕的嫌犯皆為街友，長期以案發的廣場為棲身之地，警方目前也正追緝潛在的第3名嫌犯。

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