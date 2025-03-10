　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雲林竊賊偷莿桐蒜頭！狠心割喉顧田狗　警成立「護蒜專案」偵辦

記者劉人豪／雲林報導

雲林縣莿桐鄉甘西村的「莿桐蒜頭」遭竊，而且在田畔旁守護的小狗還被竊賊割喉喪命，警方表示已積極偵辦中，將會加強巡守勤務，以守護農作物及鄉親們安全。

雲林縣莿桐鄉長廖秋蓉在臉書發文指出，莿桐之寶「莿桐蒜頭」，即將進入採收期，農友們辛苦呵護半年，終於可以銷售，但是，尚未完全成熟的蒜頭，竟然在田間被小偷率先竊取，蒜頭尚未「乾葉、收桿」，還不能採收啊。

廖秋蓉表示，長期生長在田畔的小狗，因為陌生人近田而狂吠，竟然被割喉命喪，血濺四處。主人來餵養時才發現，真是殘忍啊！由此可知，小偷有攜帶刀類利器，農友們常常會利用晚上巡視田間作物，這真的有潛在的生命危險。廖秋蓉說，感謝甘西村林建旭村長，當下第一時間的關心，受損的田主也已經報警，希望警力可以加強巡邏，甚至成立「護蒜專案」，因為是高經濟作物，採收期大概只有一個月，這段期間，讓農友們可以較為心安一些！

莿桐分駐所指出，有關本起案件本所相當重視，且已積極偵辦中，本所將會加強巡守勤務，以守護農作物及鄉親們安全。

斗六警分局表示，有關該案經現場查看，是屬虎尾分局惠來所轄區，目前由虎尾分局同仁積極偵辦中；本分局莿桐所基於鄉長發言有先到場協處，另本轄莿桐鄉亦種植大量蒜頭作物，適逢採收期，亦會將加強相關護蒜巡守作為，以守護鄉親農作心血，同時呼籲如有發現可疑人事物，請通報後由員警到場服務。

虎尾警分局惠來派出所指出，針對季節性農作物本所皆會成立護農專案，有關本起案件本所相當重視，且已積極偵辦中，本所會加強巡守勤務，以守護農作物及鄉親們安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 8132 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
竹聯幫大老「麥可」200萬交保　愛妻豪車接應
杜特蒂被通緝！　7000警力追捕
輝星突身亡「5天後演唱會喊卡」　同台歌手方哀悼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化男上街抓寶可夢被砍到住院　老闆幫員工出氣「認錯人」下場曝

高雄男在孩子眼前「砍殺鄰居夫妻」　一審一致決判死創釋憲後首例

前女友傳訊人夫「想衝撞我嗎」　新婚妻驚見鹹濕對話崩潰

23歲男無照又酒駕撞死醫大生　前檢座曝：前2次都能「用錢解決」

快訊／涉恐嚇富商！竹聯幫大老「麥可」200萬交保　愛妻豪車接應

女大生只同意「前戲」遭台南紳士奪走第一次　她怒告性侵判決出爐

男作法性侵女大生逼裸體畫符　迷信夫妻真信「魔神仔纏上女兒」

快訊／男子墜落15米貢寮觀景台　傷重不治

懷疑女友劈腿...19歲憲兵掐死她還「2度辱屍」　法院重判無期徒刑

快訊／南投垃圾車翻覆30米橋下！疑車頭著地「嚴重扭曲變形」

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

#竹聯幫 大老 #麥可 涉恐嚇毆富商遭逮！被問「爭大位」急撇清

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

【柯基踮腳腳跳不上機車】最後認命放棄等抱抱XD

#柯建銘 出席 #柯文哲 爸爸告別式　「人死為大理當送祂最後一程」

#柯文哲 奔喪哭喊 「對不起⋯60幾歲還讓你擔心」 #追思文

彰化男上街抓寶可夢被砍到住院　老闆幫員工出氣「認錯人」下場曝

高雄男在孩子眼前「砍殺鄰居夫妻」　一審一致決判死創釋憲後首例

前女友傳訊人夫「想衝撞我嗎」　新婚妻驚見鹹濕對話崩潰

23歲男無照又酒駕撞死醫大生　前檢座曝：前2次都能「用錢解決」

快訊／涉恐嚇富商！竹聯幫大老「麥可」200萬交保　愛妻豪車接應

女大生只同意「前戲」遭台南紳士奪走第一次　她怒告性侵判決出爐

男作法性侵女大生逼裸體畫符　迷信夫妻真信「魔神仔纏上女兒」

快訊／男子墜落15米貢寮觀景台　傷重不治

懷疑女友劈腿...19歲憲兵掐死她還「2度辱屍」　法院重判無期徒刑

快訊／南投垃圾車翻覆30米橋下！疑車頭著地「嚴重扭曲變形」

憂川普害經濟衰退！　「美股血洗」道瓊挫近900點、那指3年來最糟

今變天！　「全台有雨」下最大時間曝

梵蒂岡：教宗病情持續改善　仍需住院治療數日

快訊／美股大怒神「道瓊血洗1100點」　特斯拉跌15%

彰化男上街抓寶可夢被砍到住院　老闆幫員工出氣「認錯人」下場曝

港媒：川普最快4月訪問中國　會晤習近平

AIT處長「美可提供核能協助」！藍委：本會期列優先議程

肯爺妻子又脫了！義大利街頭「裸滑直排輪」攝影師全拍下

高雄男在孩子眼前「砍殺鄰居夫妻」　一審一致決判死創釋憲後首例

電信三雄2月獲利出爐　中華電創九年同期新高、台灣大奪單月冠軍

【三寶combo】騎車滑手機打燈又不轉…最後還直衝防撞桿？

社會熱門新聞

女大生只同意「前戲」　遭台南紳士奪走第一次

即／涉恐嚇富商千萬！竹聯幫大老「麥可」200萬交保

男作法性侵女大生逼裸體畫符　迷信夫妻真信「魔神仔纏上女兒」

即／嫌樓上太吵13刀砍死夫妻　高雄男一審判死刑！

西門町當街砍人滿地血！4煞年齡「最小僅14歲」原因曝光

23歲男無照又酒駕撞死醫大生　前檢座曝：前2次都能「用錢解決」

「唐僧大戰白骨精」每周4次　他暈船小三日傳500則鹹濕簡訊

柯文哲出席父親家祭痛哭　北所2點說明

中壢大彎道5天3起車禍　網回「人的問題」

即／台中年輕男高處墜落　無生命跡象搶救中

19歲憲兵掐死女友還姦屍　法院重判無期

車停路邊遭磁磚砸損　車主求償10萬遭駁回

即／男子墜落貢寮觀景台　傷重不治

台南婦騎車載3小孩　家境困難警通報協助

更多熱門

相關新聞

警界貪汙洩密案擴大！檢廉調帶回29人偵訊中

警界貪汙洩密案擴大！檢廉調帶回29人偵訊中

彰化地檢署疑因查緝海巡署一起私菸案，多名員警遭捲入涉嫌貪汙及洩密，今(10日)上午由檢察官蔡奇曉，指揮法務部廉政署中部地區調查組、台中市調查處，出動155人，兵分多路，同步搜索搜38處，其中包含台中市一分局以及刑大、東勢、大雅，及彰化縣刑大等分地，共帶回29人到案，其中13人是員警，目前正在偵訊中。

雲林休旅車自撞！3男車丟路中央全跑了

雲林休旅車自撞！3男車丟路中央全跑了

台中27歲女摩鐵暴斃　男伴認吸毒嘿咻遭羈押

台中27歲女摩鐵暴斃　男伴認吸毒嘿咻遭羈押

西門町當街砍人釀3傷！警掌握犯嫌

西門町當街砍人釀3傷！警掌握犯嫌

即／西門町濺血！3少年遭砍急送醫

即／西門町濺血！3少年遭砍急送醫

關鍵字：

雲林蒜頭竊竊案警方安全

讀者迴響

熱門新聞

快訊 ／ 班尼頓、SISLEY驚傳撤台

輝星經紀公司發聲！證實死訊「發現時已心跳停止」

杜特蒂遭發紅色通緝令！菲國7000警力追捕

史上最大股災要來了　他建議買3資產

金秀賢被爆交往金賽綸6年「勾結YTR霸凌」公司氣炸喊告

即／美股血洗！特斯拉「歷史高價腰斬」

孟耿如被抓包人在日本…遭怒轟「邊玩邊道歉」

43歲歌手輝星身亡「已過世一段時間」原定5天後登台

女大生只同意「前戲」　遭台南紳士奪走第一次

即／美股大怒神「道瓊血洗1100點」　特斯拉跌15%

即／涉恐嚇富商千萬！竹聯幫大老「麥可」200萬交保

金賽綸父：無數次背她衝急診　揭守喪被YTR騷擾問骨灰在哪

川普開條件！做到2點才恢復對烏援助

LINE「6選項」最好關閉！　3C達人勸世：避免被盜

男屍心臟、陰莖消失　女嫌認：煮熟吃掉了

更多

最夯影音

更多

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面