雲林竊賊偷莿桐蒜頭！狠心割喉顧田狗　警成立「護蒜專案」偵辦

記者劉人豪／雲林報導

雲林縣莿桐鄉甘西村的「莿桐蒜頭」遭竊，而且在田畔旁守護的小狗還被竊賊割喉喪命，警方表示已積極偵辦中，將會加強巡守勤務，以守護農作物及鄉親們安全。

雲林縣莿桐鄉長廖秋蓉在臉書發文指出，莿桐之寶「莿桐蒜頭」，即將進入採收期，農友們辛苦呵護半年，終於可以銷售，但是，尚未完全成熟的蒜頭，竟然在田間被小偷率先竊取，蒜頭尚未「乾葉、收桿」，還不能採收啊。

廖秋蓉表示，長期生長在田畔的小狗，因為陌生人近田而狂吠，竟然被割喉命喪，血濺四處。主人來餵養時才發現，真是殘忍啊！由此可知，小偷有攜帶刀類利器，農友們常常會利用晚上巡視田間作物，這真的有潛在的生命危險。廖秋蓉說，感謝甘西村林建旭村長，當下第一時間的關心，受損的田主也已經報警，希望警力可以加強巡邏，甚至成立「護蒜專案」，因為是高經濟作物，採收期大概只有一個月，這段期間，讓農友們可以較為心安一些！

莿桐分駐所指出，有關本起案件本所相當重視，且已積極偵辦中，本所將會加強巡守勤務，以守護農作物及鄉親們安全。

斗六警分局表示，有關該案經現場查看，是屬虎尾分局惠來所轄區，目前由虎尾分局同仁積極偵辦中；本分局莿桐所基於鄉長發言有先到場協處，另本轄莿桐鄉亦種植大量蒜頭作物，適逢採收期，亦會將加強相關護蒜巡守作為，以守護鄉親農作心血，同時呼籲如有發現可疑人事物，請通報後由員警到場服務。

虎尾警分局惠來派出所指出，針對季節性農作物本所皆會成立護農專案，有關本起案件本所相當重視，且已積極偵辦中，本所會加強巡守勤務，以守護農作物及鄉親們安全。