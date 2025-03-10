警界貪汙洩密案擴大！彰檢指揮155人搜38處　帶回29人偵訊中

▲彰化地檢署指揮偵辦貪瀆案。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地檢署疑因查緝海巡署一起私菸案，多名員警遭捲入涉嫌貪汙及洩密，今(10日)上午由檢察官蔡奇曉，指揮法務部廉政署中部地區調查組、台中市調查處，出動155人，兵分多路，同步搜索搜38處，其中包含台中市一分局以及刑大、東勢、大雅，及彰化縣刑大等分地，共帶回29人到案，其中13人是員警，目前正在偵訊中。

彰化地檢襄閱主任檢察官王銘仁表示，此案涉及貪污治罪條例及洩密等罪嫌，上午由彰化地檢署蔡奇曉檢察官指揮法務部廉政署中部地區調查組、法務部調查局臺中市調查處，共出動人力155人次，搜索38處，帶回「海巡署偵防分署」、「彰化縣警察局某警分局及單位、台中市政府警察局某警分局及單位」等13名公務員，共約詢29人到案。

▲彰化縣刑大協助查緝海巡私菸意外捲入貪汙及洩密。（圖／記者唐詠絮攝）

已知這29人中，有涉嫌行賄的業者及13名員警，其中台中警方有7人，彰化縣刑大偵二隊及偵四隊與溪湖警分局今日上午遭搜索，檢調帶回3人，彰化警方表示，針對此案，彰化縣警察局於去年查處員警查詢資料案，後續報請彰化地方檢察署指揮偵辦，檢察官於今（10）日指揮本局、內政部警政署政風室等單位約談本局員警釐清案情，本局將提供相關資料全力配合檢察官調查。對於員警違法（紀）行為，秉持不護短、不庇縱態度，從嚴究辦。