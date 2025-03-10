誇張畫面曝！雲林白車撞民宅圍牆轉圈停路中央　3男棄車溜了

記者游瓊華、吳佩蓁／雲林報導

雲林縣二崙鄉湳仔路9日發生一起自撞事故，一輛白色休旅車行經事故地點時，突因不明原因失控先撞上民宅圍牆及花盆後，又撞毀一輛停放在路旁的自小客車，白車當場轉了一圈停在路中央，撞擊力道猛烈發出巨大聲響，嚇壞附近民眾紛紛跑出來察看，怎料肇事駕駛及2名乘客下車後，竟在眾目睽睽下落跑。警方表示，目前已循線查獲車主，正在釐清3名男子的身分。

▲雲林休旅車失控自撞，車上3人下車後隨即逃逸 。（圖／記者游瓊華翻攝）



根據監視器畫面，當時一輛白色休旅車行經湳仔路時，突然右偏擦撞一旁民宅圍牆，接著失控撞上停在路旁的自小客車，並轉了一圈停在馬路正中央，撞擊力道猛烈，休旅車車頭變形爛毀，零件散落一地，民宅圍牆外的水管也被撞壞，水柱狂噴，現場一片狼藉。

▲肇事休旅車車頭嚴重爛毀變形。（圖／記者游瓊華翻攝）



誇張的是駕駛及2名乘客下車後，3人繞著車子察看一圈後，其中2男直接丟下車子逃逸，另一名男子回車上拿完東西後，也隨即逃離現場，讓目睹肇事現場的民眾傻眼。

▲休旅車自撞後波及民宅圍牆及一輛汽車。（圖／記者游瓊華翻攝）



對此，警方表示已查尋車主身分，正在釐清駕駛人當中，同時呼籲民眾駕駛汽機車除應遵守交通規則，並小心行駛才能避免車禍發生，另外發生交通事故無人受傷，肇事逃逸最高可處3,000元罰鍰且應吊扣駕照3個月；若致人受傷或死亡，則吊銷駕照還可能有刑事責任，因此如果發生車禍應暫時保留現場，立即報警處理。