鍾小平怨被黨用粉專「政客爽」攻擊　朱立倫：不要有個別意見

▲國民黨主席朱立倫出席健行植樹活動。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

全台罷免殊死戰卻掀起藍軍內部紛爭，國民黨議員鍾小平因不斷砲轟年輕藍軍連署狀況不佳，跟市黨部主委黃呂錦茹槓上，日前於政論節目又稱親藍粉專「政客爽」就是前國民黨發言人林家興。國民黨主席朱立倫今（9日）出席植樹活動時受訪強調，現在對黨來講最重要就是團結對外，不要有個別意見想法。

趙少康日前開轟國民黨一階連署失利「沒出息」，慘遭親藍粉專「政客爽」嗆聲，鍾小平則聲援趙少康，連日和「政客爽」槓上，頻頻隔空互嗆。鍾小平昨天更脫口，承認政客爽就是林家興，稱「罷免林昶佐時不是有雙包嗎？林家興那組叫什麼？叫政客爽！」

朱立倫今日出席「紀念國父孫中山先生逝世100周年健行植樹活動」，被問到鍾不滿林家興用粉專攻擊他，朱強調，大家都是放下小我成全大我，現在對黨來講最重要就是團結對外、一致，個別意見都把它放下。針對鍾小平影射黨中央透過粉專攻擊？朱立倫重申，不要有個別意見想法，大家都以大我為重，大家共同團結一致對外。

林家興透過臉書回應，鍾小平講話沒證據，愛信口開河又轉彎不是一天兩天，「你要信他講我是政客爽，還是相信我是秦始皇？」其實聽到看到這個傳言很久，自己也毫不在意，也沒想過要去澄清什麼，不是就不是。「你說我是，請問有任何依據嗎？這題某個貼牌牙醫被我在政論當面反問到語塞，他們好像也沒播出來啊」。

林家興說，24小時內鍾小平又拿不出證據，中正萬華的朋友們以後就知道該怎麼投票了吧？國民黨有很多年輕優秀的新血，別讓這種人擋了他們的道，國民黨值得更好的人來代表這個革命青年的熱血政黨，中正萬華也值得更好的民代。

林家興提到，今天才好好把大里黨部改造完，很遺憾看到這種鳥事，中正萬華的里長與選民很抱歉，當時沒機會為您們服務。更表白台北市黨部主委黃呂錦茹，黃呂錦茹為國民黨犧牲奉獻、出錢出力，不求任何回報，才是我們應該學習的典範，「現在是下班時間，我講話我自己負責」。

