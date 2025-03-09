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大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸關注哪吒、DeepSeek　陸大人代表：歡迎台青赴陸體驗發展

▲▼ 2025、兩會、大陸全國人大台灣團 。（圖／記者任以芳攝）

▲十四屆全國人大三次會議台灣省代表團今（9）日舉行開放團組活動。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

十四屆全國人大三次會議全國人大台灣省代表團今（9）日舉行開放團組活動，會後開放記者QA環節，聚焦兩岸關係發展與促進兩岸青年交流。所有被提問人大台灣團代表都指出，即使兩岸受到台灣方面阻擾，民間交流意願依然很熱略。如今，大陸人工智能、新能源等相關產業持續發力，各代表發言時也鼓勵台灣青年多來走走到大陸發展創業。

大陸全國人大台灣省代表今9日於北京人民大會堂開組團會議，審議全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法修正草案，審議最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告。會後記者QA環節，共8個問題聚焦兩岸關係發展，台灣媒體《東森新媒體ETtoday》、《TVBS》分別提問台灣限縮對陸教育交流、兩岸觀光卡關時事議題。

▲▼ 2025兩會、台灣團全國兩會人大代表 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸全國人大台灣省代表團副團長顏珂。（圖／記者任以芳攝）

談及兩岸交流現況，大陸全國人大台灣省代表團副團長顏珂舉出數據，「去年台胞來大陸402萬人次，有大幅的增長，超越新冠疫情前的數字。兩岸的貿易總額也達到了2929億美元，增長達到了9.4%。其中大陸對台出口7517億美元，大陸自台進口2177億美元，台灣仍享有巨額的順差。」

顏珂再舉例，福建省日前17條惠台利民政策，還有之前推動的平潭綜合實驗區、昆山深化兩岸產業合作實驗區和東莞深化兩岸創新發展合作區，穩步的推進。台商台企也搶抓「心智生產力」的發展機遇，說明兩岸交流、交往意願是擋不了的。

▲▼ 2025、兩會、大陸全國人大台灣團 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸全國人大台灣省代表陳雲英。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》提問台灣方面限縮兩岸教育交流是否有寒蟬效應，以及大陸該如何應對？大陸全國人大台灣省代表陳雲英回應，「可能政策上對台灣青年子弟造成一種嚇阻作用。」她認為不會產生「寒蟬效應」，反而台灣方面過多阻擾能會被反噬。

陳雲英舉例台灣人常說的一句話，「台灣民間有一句話在懟別人的時候會說，『你以為我是嚇大的』，其實我是學習長大的，我是父母老師愛護長大的，我不是被『嚇大』，從這個角度來看，我不相信對於台灣青年想來大陸，能夠產生多大的作用。」

今年大陸橫空出世的人工智能DeepSeek來自杭州這座科技城市，如何吸引台灣青年來看看或是就業發展？大陸全國人大台灣省代表長陶駿十分歡迎，台灣青年到科技城市杭州來發展創業，但也直言，「目前AI沒辦法做到面面俱到，不能做到100%的準確，尤其是涉及到兩岸話題，必須結合中央對台方針政策和各地的政策進行具體的對照。」

▲▼ 2025、兩會、大陸全國人大台灣團 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸台灣省全國人大代表周琪 。（圖／記者任以芳攝）

今年是抗戰勝利80週年，大陸方面如何與台灣青年交流傳遞建立正確史觀？大陸全國人大台灣省代表周琪則說，「民進黨當局推行『去中化』政策確實是一場鬧劇。」台灣民眾講閩南話、客家話，敬祖先、敬媽祖、拜關公、敬王爺、敬保生大帝、清水祖師、哪吒三太子等等，這些神明都是從大陸傳播過去，中華傳統文化是深深刻在台灣同胞的骨子裡。」建議台灣民眾不如來大陸看一看，尋根問祖，追根溯源，親自去網紅的觀光景點體驗大陸的生活，感受兩岸文化的共通和差異。

從去年《黑悟空：神話》到今年《哪吒2》受到兩岸注意，如何讓中華文化吸引促進兩岸青年交流？大陸全國人大台灣省代表曾力群建議，「推動兩岸青年在文化產業方面的合作，促深化融合發展，讓台灣青年在中華文化中尋找融合發展的方向和路徑，實現個人事業發展和傳承。」

談及台青如何在大陸安居樂業？大陸全國人大台灣省代表林青舉例，「青島、廈門、福州、重慶等各地出台住房優惠政策，讓台青住房多元化。」並且建議，優化兩岸婚姻政策服務，打造兩岸Ai公益紅娘，多策劃聯誼活動，比如：全國台聯台灣青年千人夏令營，21屆台灣青年冬令營32屆等，促進兩岸交流往來。

《台灣TVBS》也提問兩岸觀光因陸委會堅持『小兩會』卡關，主要雙方沒有互信，未來該如何溝通交流？陳雲英也指出，「台灣是不想開放，害怕開放之後，抹黑大陸的謊言被戳破。」

她也指出，兩岸旅遊受阻「解鈴還須繫鈴人。」希望台灣方面回到民意的基礎，看待兩岸交流的重要性。「盼2025年兩岸的交流更加順暢，往來不受阻礙，如果交流交往是民意所向，應該是會得到解決。」

▲▼ 2025、兩會、大陸全國人大台灣團 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸全國人大台灣省代表團都是祖籍在台灣來大陸發展的後代。（圖／記者任以芳攝）

大陸第十四屆全國人大台灣省代表團名單資料，今年有13名「台灣省人大代表」，分別為李興魁、鄒振球、陳雲英、陳永東、陳貴靜、林青、周琪、鄭建閩（代表團團長）、陶駿、曾力群、蔡培輝、廖志豪、顏珂（代表團副團長）。

上述名單除了陳雲英在台灣出生，其餘都是在大陸出生的「台二代」「台三代」，因為祖輩當年從台灣到大陸發展，因此都是拿到大陸居民身份的台灣人。日前，我陸委會指出，大陸全國人大台灣團代表不具有中華民國國民身份，不能代表我方全體人民發聲。

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2025兩會台灣團代表人大

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