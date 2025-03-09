「台灣青年不是被嚇大」　陳雲英：「封殺」陸高校小心被反噬　

記者任以芳／北京報導

十四屆全國人大三次會議台灣省代表今（9）日舉行開放團組活動，會後開放記者QA環節，針對台灣「封殺」大陸高校禁止與台灣大學交流是否不利於兩岸青年交流，造成「寒蟬效應」？全國人大代表陳雲英接受《東森新媒體ETtoday》記者提問時指出，她相信這樣政策不會有「寒蟬效應」，台灣青年不是被「嚇大的」，如果台灣一直出台不利於人民願望的政策，「小心會反噬。」

大陸全國人大台灣省代表今9日於北京人民大會堂開組團會議，審議全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法修正草案，審議最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告（兩高報告）。會後記者QA環節，一共8個問題聚焦兩岸交流，青年赴陸就業、台灣限縮兩岸教育往來、行DeepSeek智能科技、文化產業、兩岸觀光卡關等面向，闡述兩岸關係發展。

▲台灣省人大代表陳雲英接受《東森新媒體ETtoday》記者任以芳提問 。（圖／記者任以芳攝）

大陸全國人大台灣省代表、林毅夫妻子陳雲英在接受《東森新媒體ETtoday》記者提問，「我您長期關心兩岸，包含台商、台青各方面的往來交流，大陸方面也是鼓勵台灣青年這幾年要來大陸走走看看，但近期台灣方面在針對大陸部分的學校禁止跟台灣做交流，影響到台灣的學生來來大陸意願，甚至有『寒蟬效應』。您怎麼看台灣方面以「限縮」教育來影響兩岸交流，大陸方面有何突破點？」

陳雲英首先認為不會有影響，大陸有292所高校招收台生學習，雖然不確定目前「被限制」三所高校是否對台生學習有優惠政策，兩岸經常各省舉辦高校學術研討會、文化交流研討會、科技研討會，不同場合見到台青心中懷有對人生一份夢想和人生、職業生涯，相信他們還是會陸續來。大陸也一直持續保持開放的心態，將近60多所兩岸高校有建「姐妹校」。

「可能政策上對台灣青年子弟造成一種嚇阻作用。」陳雲英特地舉例台灣人常說的一句話，「台灣民間有一句話在懟別人的時候會說，『你以為我是嚇大的』，其實我是學習長大的，我是父母老師愛護長大的，我不是被『嚇大』，從這個角度來看，我不相信對於台灣青年想來大陸，能夠產生多大的作用。」

陳雲英認為，台灣方面「封殺」大陸高校的政策不會有「寒蟬效應」，過度壓抑的政策勢必造成人民反抗。「覺得任何當政者要小心，當一部分人民心中埋有怨恨，就要反抗，民意的水可以載舟，也可以覆舟，要謹慎施策。」

陳雲英進一步強調，不要造成台灣青年子弟被台灣當局對他們的過分的壓制，他個人願望夢想的實現，相信是不利於台灣當政，「出台不利於人民願望的政策，小心會反噬。」

▲大陸保持開放態度迎接台青，並且著重高級專業人才培養 。（圖／記者任以芳攝）

陳雲英繼續說，未來大陸要將高級專業人才從2.2億提升到3.4億，到時候美國不能小看中國，因為美國的總人口只有3.4億。「中美兩國較量進入深水區，我們再不斷強大過程，許多領域中國第一非常鮮明。」舉例DeepSeek、無人駕駛、新能源汽車、太空科技，還有《哪吒2》截至今天9日賣出148億美金，衝上全球影史票房第6名。

最後，陳雲英指出，「對於全世界來說，中國有硬實力，軍事、科技、教育、文化走到世界前列。台灣子弟是我們的鄉親，血濃於水，希望台灣子弟也有成才的機會。大陸提倡大將工程，培育高技能的人才，「給他最好的政策，最好的條件，有最好的平台，最大的舞台。」