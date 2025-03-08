　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

張軍點名楊智淵案「依法嚴懲不貸」　陸兩高報告皆寫入懲獨22條　

▲▼ 張軍、應勇、2025兩會、兩高報告 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸最高人民法院院長張軍報告時特地「點名」楊智淵案 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸十四屆全國人大三次會議今（8）日上午在北京人民大會堂舉行第二次全體會議，大陸最高院、最高檢（簡稱大陸兩高）做出「2025年工作報告」。今年兩高報告「首次」寫入去年發布「懲獨22條」，大陸最高人民法院院長張軍報告時特地「點名」台灣民眾楊智淵案件，因對宣揚「台獨」分裂主張、實施「台獨」分裂活動，將以分裂國家罪定罪判刑，依法嚴懲不貸。

為嚴厲打擊「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪行為，去年5月26日，大陸「兩高三部」最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部聯合制定印發了《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》（以下簡稱「懲獨22條」），並於6月21日正式發佈施行。實行不到一年，大陸最高院、最高檢今8日在全國人大會議發布工作報告，皆把「懲獨22條」寫入報告中。

最高人民法院院長張軍今日作最高人民法院工作報告。報告首先顯示，2024年最高人民法院收案34898件，結案32539件。全國各級法院收案4601.8萬件，結案4541.9萬件。

回顧2024工作任務共有五條重點。其中，第一條「以嚴格公正司法維護國家安全和社會穩定」，一開始就點出維護國家政治安全以及「懲獨22條」具體成果。

張軍首先指出，全面貫徹總體國家安全觀，堅持寬嚴相濟、懲防並舉、標本兼治，切實防風險、保安全、護穩定。堅決維護國家政治安全。

張軍強調，依法嚴懲顛覆分裂、滲透破壞、間諜竊密等犯罪。深化反分裂反恐怖鬥爭，推進反恐維穩法治化常態化。「兩高三部」制定實施《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》。對宣揚「台獨」分裂主張、實施「台獨」分裂活動的楊智淵，以分裂國家罪定罪判刑，依法嚴懲不貸。

接著第三條「以嚴格公正司法保障民生福祉」，張軍指出，保護港澳台同胞和海外僑胞、歸僑僑眷合法權益。建立粵港澳大灣區司法法律合作對接平台，推動大灣區司法法律規則銜接；支持在大灣區內地九市登記設立的港資澳資企業協議選擇港澳為仲裁地，明確深圳、珠海登記設立的港資澳資企業可協議選擇港澳法律為合同適用法律。

張軍進一步說，修改認可和執行台灣地區法院民事判決司法解釋，切實保護兩岸同胞合法權益。審結涉港澳台案件2.7萬件，同比增長4.3%。辦理涉港澳台司法協助互助案件7840件，同比下降15.4%。

張軍又說，福建法院積極發揮台胞陪審員、調解員作用，涉台民商事案件調解、撤訴率達39.8%。廣東法院吸納7家港澳調解機構為特邀調解組織，攜手化解跨境民商事糾紛。

展望2025工作目標安排，張軍首先強調「穩中求進，緊扣推進中國式現代化履職盡責。」全面準確貫徹寬嚴相濟刑事政策。深入開展反滲透反間諜反分裂反恐怖反邪教鬥爭。推進掃黑除惡常態化。打好反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰、總體戰。

針對涉台部份，張軍則說，「強化港澳台僑同胞權益保護。」

▲▼楊智淵被捕畫面 。（圖／翻攝自央視新聞）

▲楊智淵事件，被大陸以「分裂國家罪」判處有期徒刑9年，成為「懲獨22條」實行以來第一人。（畫面翻攝）

台灣社運人士楊智淵傳遭中國大陸以「分裂國家罪」判處有期徒刑9年，陸委會5日表示，我方政府及楊智淵的家屬均拒絕接受此憑空杜撰、誣陷栽贓，以及在整個司法程序中缺乏人權保障，不符合文明世界正當法律程序最起碼要求之荒謬結果，「我們提出最嚴厲譴責，也要求中共有關部門立刻公開判決書，說明據以判刑之證據。」

除了楊智淵一案，有「台灣女婿」身份的八旗文化總編輯富察（李延賀）被上海國安單位拘捕今年剛好滿2年。大陸最高人民檢察院副檢察長苗生明於今年一月曾表示，嚴厲打擊危害國家安全犯罪，已依法辦理「楊某淵分裂國家案、李某賀煽動分裂國家案等重大危安案件」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 1 2407 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
30cm料理刀砍死技術長！雲云董座喉嚨貫穿　最新病況曝
志村健染疫亡5年「3億豪宅全拆光」　遺物只留1件
沈富雄突心肌梗塞！有「10大徵兆」別拖了
快訊／醫學生跑外送遭撞死！台中男無照又酒駕收押
新莊球場升級首公開！6大亮點一次看
沈富雄搭捷運心肌梗塞！　就醫急裝2支架保命

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「網購小熊公仔」放民宿竟挨告！陸老闆遭求償17萬傻眼　律師詳解

小米不只賣車！「一次性不銹鋼杯」剛上市賣到斷貨

侯佩岑發文「中國台灣省」　陸委會要查「是否和中共黨政軍合作」

老父告親生女「討每月2.2萬」養身障兒　法院打臉：對女兒寬容些

打開網購包裹...數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球！

未婚妻試戴7.2萬金手鐲！準新郎拿起一捏...下秒變形慘了

陸經濟成長目標5%左右　陸專家：實現殊為不易

小鵬「飛行汽車」明年量產　但只有一半能飛上天

張軍點名楊智淵案「依法嚴懲不貸」　陸兩高報告皆寫入懲獨22條　

陸女植入「戒酒晶片」　現在看到酒「像是白開水」

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

雲云科技董座砍殺技術長後自傷！　「口吐鮮血」送醫畫面曝

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

「網購小熊公仔」放民宿竟挨告！陸老闆遭求償17萬傻眼　律師詳解

小米不只賣車！「一次性不銹鋼杯」剛上市賣到斷貨

侯佩岑發文「中國台灣省」　陸委會要查「是否和中共黨政軍合作」

老父告親生女「討每月2.2萬」養身障兒　法院打臉：對女兒寬容些

打開網購包裹...數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球！

未婚妻試戴7.2萬金手鐲！準新郎拿起一捏...下秒變形慘了

陸經濟成長目標5%左右　陸專家：實現殊為不易

小鵬「飛行汽車」明年量產　但只有一半能飛上天

張軍點名楊智淵案「依法嚴懲不貸」　陸兩高報告皆寫入懲獨22條　

陸女植入「戒酒晶片」　現在看到酒「像是白開水」

比去年少1.6萬人　國中會考17.5萬人報名創新低

彰化雞蛋大特賣！4盒100還送蛋糕、蛋塔　民眾凌晨5點半搶排隊

「網購小熊公仔」放民宿竟挨告！陸老闆遭求償17萬傻眼　律師詳解

二度挑戰好球成功　道奇捕手逃不過「再見三振」

30公分料理刀砍死技術長！雲云董座下狠手自殘　最新病況曝

湖人作客綠衫軍票價創歷史新高　唐西奇被交易竟與布朗有關？

板橋府中商圈擁「新北西門町」之稱　在地人美食口袋名單通通集合

雙薪160萬　小倆口「存款80萬」能買房？專家見1關鍵：應該沒問題

民眾黨邀演講受矚　童子賢：公共政策多交流有益身心健康

影／罷免羅明才志工遭紅衣女辱罵比不雅手勢　罷團火速提告

雲云科技董座砍殺技術長後自傷！　「口吐鮮血」送醫畫面曝

大陸熱門新聞

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

小米不只賣車！一次性不銹鋼杯賣斷貨

侯佩岑發文「中國台灣省」　陸委會要查了

父討錢養身障兒　法院：對女兒多些寬容

小鵬「飛行汽車」明年量產　但僅一半上天

陸女植入「戒酒晶片」　看酒「像白開水」

試戴7.2萬金手鐲！準新郎拿起「下秒變形」慘了

神級「長沙花魁」爆紅！接客價碼曝光

反擊！陸對加拿大菜子油加徵100%關稅

香港年輕情侶找朋友「停車場活春宮」　警循線抓到人

小情侶躲車後愛愛以為沒人　過程全被錄

9旬翁剛下葬　4親人辦完喪事當晚全身亡

陸經濟成長目標5%左右　陸專家：實現不易

更多熱門

相關新聞

陸最高檢報告寫入懲獨22條　

陸最高檢報告寫入懲獨22條　

十四屆全國人大三次會議今（8）日在北京人民大會堂舉行第二次全體會議，最高人民檢察院檢察長應勇做出《2025年最高人民檢察院工作報告》，該內容「首次」寫入「懲獨22條」發布後成果。應勇指出，去年會同最高人民法院等機構依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見，堅決捍衛國家主權、統一和領土完整。

兩會觀察／王毅談中日「罕見」點名台灣

兩會觀察／王毅談中日「罕見」點名台灣

王滬寧出席人大台灣團審議堅持「反獨促統」

王滬寧出席人大台灣團審議堅持「反獨促統」

美菲自導自演南海鬧劇　王毅：侵權挑釁自食其果

美菲自導自演南海鬧劇　王毅：侵權挑釁自食其果

傅崐萁團員涉詐赴港遭捕　港人大代表：個別事件依法處理

傅崐萁團員涉詐赴港遭捕　港人大代表：個別事件依法處理

關鍵字：

2025大陸最高院張軍懲獨22條楊智淵　

讀者迴響

熱門新聞

網紅高喊「台灣是中國的」　品牌切割

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

DK轟黃子佼別想復出

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

她38歲就退休環遊世界　從3000萬滾到4500萬

更多

最夯影音

更多

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面