張軍點名楊智淵案「依法嚴懲不貸」　陸兩高報告皆寫入懲獨22條　

▲大陸最高人民法院院長張軍報告時特地「點名」楊智淵案 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸十四屆全國人大三次會議今（8）日上午在北京人民大會堂舉行第二次全體會議，大陸最高院、最高檢（簡稱大陸兩高）做出「2025年工作報告」。今年兩高報告「首次」寫入去年發布「懲獨22條」，大陸最高人民法院院長張軍報告時特地「點名」台灣民眾楊智淵案件，因對宣揚「台獨」分裂主張、實施「台獨」分裂活動，將以分裂國家罪定罪判刑，依法嚴懲不貸。

為嚴厲打擊「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪行為，去年5月26日，大陸「兩高三部」最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部聯合制定印發了《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》（以下簡稱「懲獨22條」），並於6月21日正式發佈施行。實行不到一年，大陸最高院、最高檢今8日在全國人大會議發布工作報告，皆把「懲獨22條」寫入報告中。

最高人民法院院長張軍今日作最高人民法院工作報告。報告首先顯示，2024年最高人民法院收案34898件，結案32539件。全國各級法院收案4601.8萬件，結案4541.9萬件。

回顧2024工作任務共有五條重點。其中，第一條「以嚴格公正司法維護國家安全和社會穩定」，一開始就點出維護國家政治安全以及「懲獨22條」具體成果。

張軍首先指出，全面貫徹總體國家安全觀，堅持寬嚴相濟、懲防並舉、標本兼治，切實防風險、保安全、護穩定。堅決維護國家政治安全。

張軍強調，依法嚴懲顛覆分裂、滲透破壞、間諜竊密等犯罪。深化反分裂反恐怖鬥爭，推進反恐維穩法治化常態化。「兩高三部」制定實施《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》。對宣揚「台獨」分裂主張、實施「台獨」分裂活動的楊智淵，以分裂國家罪定罪判刑，依法嚴懲不貸。

接著第三條「以嚴格公正司法保障民生福祉」，張軍指出，保護港澳台同胞和海外僑胞、歸僑僑眷合法權益。建立粵港澳大灣區司法法律合作對接平台，推動大灣區司法法律規則銜接；支持在大灣區內地九市登記設立的港資澳資企業協議選擇港澳為仲裁地，明確深圳、珠海登記設立的港資澳資企業可協議選擇港澳法律為合同適用法律。

張軍進一步說，修改認可和執行台灣地區法院民事判決司法解釋，切實保護兩岸同胞合法權益。審結涉港澳台案件2.7萬件，同比增長4.3%。辦理涉港澳台司法協助互助案件7840件，同比下降15.4%。

張軍又說，福建法院積極發揮台胞陪審員、調解員作用，涉台民商事案件調解、撤訴率達39.8%。廣東法院吸納7家港澳調解機構為特邀調解組織，攜手化解跨境民商事糾紛。

展望2025工作目標安排，張軍首先強調「穩中求進，緊扣推進中國式現代化履職盡責。」全面準確貫徹寬嚴相濟刑事政策。深入開展反滲透反間諜反分裂反恐怖反邪教鬥爭。推進掃黑除惡常態化。打好反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰、總體戰。

針對涉台部份，張軍則說，「強化港澳台僑同胞權益保護。」

▲楊智淵事件，被大陸以「分裂國家罪」判處有期徒刑9年，成為「懲獨22條」實行以來第一人。（畫面翻攝）

台灣社運人士楊智淵傳遭中國大陸以「分裂國家罪」判處有期徒刑9年，陸委會5日表示，我方政府及楊智淵的家屬均拒絕接受此憑空杜撰、誣陷栽贓，以及在整個司法程序中缺乏人權保障，不符合文明世界正當法律程序最起碼要求之荒謬結果，「我們提出最嚴厲譴責，也要求中共有關部門立刻公開判決書，說明據以判刑之證據。」

除了楊智淵一案，有「台灣女婿」身份的八旗文化總編輯富察（李延賀）被上海國安單位拘捕今年剛好滿2年。大陸最高人民檢察院副檢察長苗生明於今年一月曾表示，嚴厲打擊危害國家安全犯罪，已依法辦理「楊某淵分裂國家案、李某賀煽動分裂國家案等重大危安案件」。