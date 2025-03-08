黃偉哲出席2025國際婦女節活動　致贈火鶴花感謝女性朋友付出奉獻

▲台南市政府8日於西拉雅廣場舉辦「歡慶2025國際婦女節－花漾綻放 閃亮前行」活動，吸引約300位市民共同參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為響應2025年國際婦女節，台南市政府8日於西拉雅廣場舉辦「歡慶2025國際婦女節－花漾綻放 閃亮前行」活動，吸引約300位市民共同參與，現場特別安排Easy Yoga瑜珈提斯課程，展現女性對身心健康的重視，還有多家攤販供民眾走逛。

台南市長黃偉哲也親自到場，與貴賓們共同揭開象徵互助與包容的「花漾綵球」，宣示台南市將透過積極行動推動性別平等。黃偉哲並特別準備火鶴花，贈送給現場女性朋友，祝福大家38婦女節快樂，立委陳亭妃、市議員李啟維、Ingay Tali穎艾達利、沈震東、朱正軒等人到場共襄盛舉，為活動增添光彩。

黃偉哲表示，台南市致力於打造性別友善城市，落實CEDAW（消除對婦女一切形式歧視公約）核心精神的核心精神，推動平等且包容的婦女友善環境。同時，市府也積極擴展托育支持服務，協助女性在職場與家庭之間取得平衡。他藉此活動向每一位為社會與家庭付出的女性表達感謝，並期盼大家能盡情享受今日的活動。

社會局指出，今年婦女節活動不僅包含瑜珈提斯，還特別邀請了伊甸基金會輪椅舞團與新住民舞蹈團，展示不同族群女性在各自生命階段的活力與自信。此外，現場還設有支持婦女創業的女力品牌展售，並與關廟青文化協會、格鬥藝術泰拳工作室等友好單位合作，期望透過多元文化的融合，推動婦女權益的進步，讓婦女透過公共參與在社會中更加自信與閃亮。

另外，3月23日上午9時30分，市府將於新營民治市政中心南瀛堂前廣場舉辦加場活動，當天以「親子電影院」為亮點，播放電影《魔籽公主》，並安排表演、設攤及活動集點兌換等熱鬧活動，歡迎民眾踴躍參加。

台南市政府表示，各局處共同推動婦女福利政策，營造對家庭、婦女及兒童友善安全的環境，社會局婦女福利服務中心整合健康促進與社會參與，勞工局推動「婦女再就業計畫」及創業培訓，提升女性經濟自主權，並建構友善職場環境。首創登月計畫，提供免費生理用品，並為弱勢產婦提供120小時免費坐月子服務，發展身心障礙婦女婚育支持計畫，確保生育權益。同時，也透過新住民家庭服務中心提供多元支援，幫助新住民婦女生活適應，確保在各領域保障婦女平權。

而為提升優質托育服務，截至113年底，台南市已設立12處親子悠遊館、13處公共托育家園及2處公設民營托嬰中心、18處定點臨托等服務，114年將再新增3處親子悠遊館、7處公設民營托嬰中心，以支持女性能兼顧就業與育兒，促進工作與生活之平衡。針對一般女性及女性文化歷史議題，現有4處婦女福利服務中心共同發展女性多元服務方案，聚焦不同類別婦女需求，提供多元性女性議題之方案與服務，歡迎民眾多加利用。